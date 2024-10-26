Bakan Yumaklı, Diyadin Jeotermal Tarım Bölgesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Yumaklı, Diyadin Jeotermal Tarım Bölgesi'ni Ziyaret Etti

Bakan Yumaklı, Diyadin Jeotermal Tarım Bölgesi\'ni Ziyaret Etti

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Diyadin'de jeotermal tarım yatırımlarını destekleyeceklerini belirtti.

26.10.2024 20:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Patnos ilçesinde AK Parti Patnos 8'inci Olağan Kongresi'ne katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ardından Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Beraberindekilerle birlikte Ağrı'nın Diyadin ilçesine geçen Bakan Yumaklı, Jeotermal Sanayi Organize Bölgesi'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı. Burada bir açıklama yapan Bakan Yumaklı, Diyadin'de Jeotermal Organize Tarım Bölgesi'nin bir ve ikinci etaplarının gelişimi ile ilgili bilgi aldık. 42 ilimizde 61 organize tarım bölgesi belirledik, buradaki yatırımların sürecini hızlandırıyoruz. 42 organize tarım bölgesinin 21'i bitkisel, 20'si hayvansal, birisi de su ürünleri ile ilgili. 61 organize tarım bölgesinden 14 tanesinin altyapı çalışmaları tamamlanmak üzere. Hayvansal üretim konulu organize tarım bölgelerinde de yaklaşık 800 besi işletmesinde 110 bin baş hayvan şu anda mevcut durumda. Bitkisel üretim konulu organize tarım bölgelerinde de 374 dekarlık sera alanında 111 bin ton domates ve çilek üretimi yapılıyor. Toplam 7 organize tarım bölgesinde altyapı inşaatları halihazırda devam ediyor. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en büyük organize tarım bölgelerinden bir tanesi Balıkesir Gönen'de halihazırda inşaat devam ediyor. Biz bu konuda organize tarım bölgelerinin hem bitkisel hem hayvansal açıdan ülkemize büyük değerler katacağını düşünüyoruz" diye konuştu. Diyadin Jeotermal Organize Sanayi Bölgesi'nin tamamı faaliyete girdiğinde toplamda 1500 kişilik istihdam sağlanacağını sözlerine ekleyen Bakan Yumaklı. "Burada yaklaşık 1300 dekarlık alanın tamamı faaliyete geçtiğinde yüzde 75'i kadın olmak üzere yaklaşık 1500 kişilik bir istihdam söz konusu olabilecek. Yani her açıdan ülkemizin bütün bölgelerinin gelişimi açısından ihtiyaç duyduğu buralarda üretilecek ürünler açısından önemini bir kez daha belirtmek istiyorum. Şimdiden ülkemiz için bu yatırımların bulunduğu iller için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bundan sonraki dönemde de çok farklı yerlerde organize tarım bölgelerinin hem gelişiminin takibi hem de yatırımların sonuçlanması ve açılışı itibariyle yine de halkımıza buradan müjdelerimizi vermeye devam edeceğiz. Tekrardan hayırlı uğurlu olması diliyorum dedi.

Haber-Kamera Ümit OKTAN AĞRI,

Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanı, Yerel Haberler, Politika, AK Parti, Diyadin, Ekonomi, Patnos, Güncel, Tarım, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yumaklı, Diyadin Jeotermal Tarım Bölgesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 06:51:28. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Yumaklı, Diyadin Jeotermal Tarım Bölgesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.