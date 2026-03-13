Bakan Yumaklı Gümüşhane'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gümüşhane'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Vali Cevdet Atay'ı makamında ziyaret eden Bakan Yumaklı, kentteki yatırım ve projelere ilişkin bilgi aldı.

AK Parti Tekke Belde Başkanlığında partililerle bir araya gelen Yumaklı, daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü de ziyaret etti.

Yumaklı, temasları kapsamında AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, MHP Gümüşhane İl Başkanı Mete Kaya ile Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer'e de ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Yumaklı'ya ziyaretleri sırasında AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse eşlik etti.