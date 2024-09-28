Bakan Yumaklı Hatay\'da Tarım Üretimini Destekliyor

Politika

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde sektör temsilcileriyle toplantıya katıldı. Daha sonra bir değerlendirmede bulunan Bakan Yumaklı, bütün olumsuzluklara rağmen bu bölgedeki çiftçilerin, üreticiler, üretimden vazgeçmediklerini belirterek, kendilerine müteşekkir olduklarını kaydetti. Hem bitkisel hem hayvansal üretim hem de su ürünleri üretimi konusunda üretim planlamasını 2023 Nisan ayından itibaren yasal düzenlemeler çerçevesinde 2024 yılının başı itibariyle hayvansal üretim ve su ürünleri üretiminde hayata geçirdiklerini belirten Bakan Yumaklı, "1 Eylül 2024 tarihi itibariyle de bitkisel üretimde, üretim planlamasını ve bunun alt başlıklarını hayata geçirmiş olduk. Bu vesileyle bizlere destek olan, bizlere fikirleriyle katkıda bulunan kimler varsa tekraren başta Hatay'daki üreticilerimiz ve sivil toplum kuruluşları başkanları olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Elbette su konusu önemli. Buna ayrı bir başlık açmak istiyorum. Bundan sonraki dönemde de iklim değişikliğinin etkisi sadece kuraklık diye algılanır. O şekilde değil. Hiç tahmin etmediğimiz bir zamanda tahmin etmediğimiz uzun dönemlerin yağışlarının çok kısa bir dönemde dar bir alana yağması bu sefer de taşkın risklerini karşımıza getirir oldu. Dolayısıyla her iki bağlamda da iklim değişikliğinin etkisini su başlığında değerlendirerek gerekli tedbirleri alıp gerekli yatırımları yapmaya devam ediyoruz" dedi.

'BÜTÜN BAKANLIKLAR GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR'

Hatay'da ihtiyaç olan, halihazırda yapımı devam eden planı, projesi devam edip yürürlüğe alınacak olan hususları da yerinde gördüklerini kaydeden Bakan Yumaklı, "Hatay'da iki ilçemiz var tarımsal su kısıtı olan. Tarımsal üretim planlamasında su kısıtı olan ilçelerde üretim planlamasına dahil ürünlerin üretilmesi durumunda orada ekstradan bir su kısıtı desteği verilecek kendilerine. Bu nasıl hesaplanıyor hep merak edilir, söyleyeyim. Devlet Su İşleri'nin teknik bir çalışması bu. Belli aralıklarla da güncelleniyor. Hayvansal üretimle alakalı yine bölgenin önemli bir kapasitesi ve performansı var açıkçası ama deprem sonrasında biraz durakladı doğal olarak. Biz bunları da harekete geçirmek adına farklı projelerle devam ediyoruz. Elbette sadece biz değil bütün bakanlıklar burada bölgenin mağduriyetini ve halihazırda deprem etkilerini yok etmek amacıyla gece gündüz çalışıyor. Bütün bakanlıkların belli bir koordinasyon içerisinde çalıştığını da belirtmek istiyorum. Mesela işte Çevre Şehircilik Bakanlığımız konutlarla konularda çok hakikaten üstün bir çaba sarf ederken biz de Devlet Su İşleri ile hem içme suyu konuları konusunda hem şehrin ihtiyacı olan içme suyu konusunda hem de sulama konularında bütün gayretimizle tamamlamaya çabalıyoruz. Özellikle iş paylaşımında Hatay ve ilçeleriyle alakalı ya da toplu konut yapılan TOKİ konutları itibariyle ya da şehrin yani büyükşehir içerisinde ihtiyaç olan durumlarda bize verilmiş olan içim suyuyla ilgili bütün projeleri tamamlamış durumdayız. Eğer ihtiyaç olursa tabii yine bunları da halletmiş olacağız inşallah" diye konuştu.

'17 MİLYAR LİRALIK 11 ESER HİZMETE ALINACAK'

Hatay'a 17 milyar liralık bir kaynakla 11 eseri daha hizmete alacaklarını kaydeden Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle Hassa sulamasının deprem hasarları, rehabilitasyonu var. Reyhanlı Barajı sulamasının birinci ve ikinci kısım ihmalleri var. 4 tane taşkın projesi var. Yine 4 içme suyu temin projesi. Bu projeler sayesinde yaklaşık 350 bin dekara yakın alan sulama ile ilgili sorununu halletmiş olacak. 6 mahalle, 1 ilçe merkezi taşkınlardan korunmuş olacak ve 1 ilçe merkezinde ana ithalatı yenilenmiş olacak. TOKİ'yle alakalı da onların çalışmalarını biz altyapı olarak kendimize düşen görevler itibariyle tamamladık. 4,6 milyon metreküplük suyu da temin etmiş olacağız inşallah."

HABER: Ufuk AKTUĞ/ HATAY,