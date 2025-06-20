Bakan Yumaklı Isparta'da Temasları Gerçekleştirdi

1) BAKAN YUMAKLI, 'EĞİRDİR GÖLÜ SU EYLEM PLANI'NI AÇIKLADI; 21 MİLYAR LİRALIK YATIRIM (2)

ISPARTA'DA ZİYARETLER YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eğirdir ilçesindeki temaslarının ardından Isparta il merkezine geçti. Isparta Valiliği'ne gelen Bakan İbrahim Yumaklı'yı Vali Abdullah Erin karşıladı. Valilik makamında bir süre kent hakkında bilgi alan Bakan Yumaklı, daha sonra Vali Abdullah Erin, milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, Isparta Ticaret Odası ve Ticaret Borsası başkanları, ziraat odaları, hayvan yetiştiricileri birlik başkanlarının da bulunduğu koordinasyon toplantısına katıldı.

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NA GEÇTİ

Isparta Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Yumaklı, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den faaliyetlerle ilgili bilgi aldıktan sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek, partililerle basına kapalı toplantı yaptı. Yaklaşık 1 saatlik toplantının ardından da sırasıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ettikten sonra Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ziyaretiyle programını tamamlayan Bakan İbrahim Yumaklı kentten ayrıldı.