Bakan Yumaklı, şehit Jandarma Er Yakup Koç’un ailesini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Yumaklı, şehit Jandarma Er Yakup Koç’un ailesini ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Yumaklı, şehit Jandarma Er Yakup Koç’un ailesini ziyaret etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzincan’da şehit Jandarma Er Yakup Koç’un ailesini ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzincan'da şehit Jandarma Er Yakup Koç'un ailesini ziyaret etti.

Yumaklı, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve beraberindeki protokol üyeleriyle şehit Jandarma Er Yakup Koç'un ailesinin evine ziyarette bulundu.

Şehidin annesi Hanife Koç ve aile bireyleriyle görüşen Yumaklı, aileyle bir süre sohbet etti.

Yumaklı, ziyarette yaptığı konuşmada, şehit ailelerinin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Devlet olarak her daim şehit ailelerimizin yanında olmaya, acılarını paylaşmaya ve taleplerini başımızın üstünde tutmaya devam edeceğiz. Bu vatan için canını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Tarım ve Orman BakanıJandarmaErzincanPolitikaSon Dakika

Çakırağa Konağı’nda zeybekli kına gecesi Vali Elban o geleneği tescil ettirecek Çakırağa Konağı'nda zeybekli kına gecesi! Vali Elban o geleneği tescil ettirecek
Usta sanatçı Gülsen Tuncer hayatını kaybetti Usta sanatçı Gülsen Tuncer hayatını kaybetti
Prenses Diana’nın kardeşinin yazdığı kitap piyasaya çıkmadan çalındı tartışmalar büyüyor Prenses Diana'nın kardeşinin yazdığı kitap piyasaya çıkmadan çalındı; tartışmalar büyüyor
Dursun Özbek’ten Barcelona maçı için açıklama Dursun Özbek'ten Barcelona maçı için açıklama
Ağabeylerine örnek oldular Beşiktaş-Marsilya maçına damga vuran kare Ağabeylerine örnek oldular! Beşiktaş-Marsilya maçına damga vuran kare
Mauro Icardi yine dört ayağının üstüne düştü Premier Lig’den sürpriz teklif Mauro Icardi yine dört ayağının üstüne düştü! Premier Lig'den sürpriz teklif
20:03
Vatandaşın teklifi Özgür Özel’i kızdırdı: Tövbe tövbe
Vatandaşın teklifi Özgür Özel'i kızdırdı: Tövbe tövbe
19:52
İstanbul trafiğinde skandal anlar: Ambulansa dakikalarca yol vermedi
İstanbul trafiğinde skandal anlar: Ambulansa dakikalarca yol vermedi
19:21
CHP’de kurultay kulisleri hareketlendi: Kılıçdaroğlu’nun karşısına 6 rakip çıkıyor
CHP’de kurultay kulisleri hareketlendi: Kılıçdaroğlu'nun karşısına 6 rakip çıkıyor
18:55
HSK İkinci Dairesi, savcı Türkşad Kunthan Uçuk’u görevden uzaklaştırdı
HSK İkinci Dairesi, savcı Türkşad Kunthan Uçuk’u görevden uzaklaştırdı
18:50
Batman’daki aile katliamı 2,5 kilo altın yüzünden yaşanmış
Batman'daki aile katliamı 2,5 kilo altın yüzünden yaşanmış
18:25
Bakan Şimşek sinyali verdi: Mesai saatleri değişiyor
Bakan Şimşek sinyali verdi: Mesai saatleri değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 20:21:52. #.0.2#
SON DAKİKA: Bakan Yumaklı, şehit Jandarma Er Yakup Koç’un ailesini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement