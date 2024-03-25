Politika

Bakan Yumaklı: "Türkiye su zengini bir ülke değildir"

Dünya Su Günü'nün teması: Barış için sudan faydalanmak

2023'de Türkiye'nin su kaynaklarında yüzde 20 azalma bekleniyor

Mavi Vatan için bin 744 baraj ve gölet inşa edildi

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2030 yılında bin metreküpün altına düşerek su stresi çeken bir ülke olmaktan su fakiri olan bir ülkeye dönüşmek son derece mümkün. Türkiye su zengini bir ülke değildir" dedi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda Dünya Su Günü Kutlama Programı gerçekleştirildi. Program, DSİ tarafından hazırlanan 'su' konulu tanıtım filmi ile başladı. Filmde 'su varsa hayatta var' vurgusu yapıldı.

Devamında sanatçı Tolga Saraçoğlu'nun 'ney' ile çaldığı su şiiri okundu. Programa katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, suyun doğru kullanımı ve sürdürülebilirliğe dikkat çekti.

Bakan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, 31 yıl önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 22 Mart gününü Dünya Su Günü olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Dünya Su Günü'nün teması: Barış için sudan faydalanmak

Buradaki amacın hızla büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, "Her yıl farklı bir tema vurgusu ile idrak edilen Dünya Su Günü'nün bu yılki teması 'Barış için sudan faydalanmak' olarak belirlendi. Hayatın var oluş nedeni olan su, tarih boyunca tüm medeniyetlerin varlığının ve gelişmesinin sebebi olmuştur" ifadesini kullandı.

"En değerli hazinemiz su bizlere emanet"

Tarım ve Orman Bakanlığının onlarca disiplinden binlerce çalışma arkadaşıyla Türkiye'nin tarımsal üretimine, gıdası ve ormanına yön verdiğini ifade eden Yumaklı, "Bu üçlü sacayağının var olma sebebi olan suyun yönetimi de bakanlığımıza ait. Yani en değerli hazinemiz su bizlere emanet. Bu emaneti koruyup, kollayıp, verimli şekilde kullanmak için, tüm zor şartlara karşı yoğun bir mesai harcıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Vatandaşımız evlerinde 7/24 temiz ve kullanma suyu ulaştırıyoruz. Sanayicimiz ürünlerini üretmek için ihtiyacı olan suyu her daim temin ediyoruz. Gıdamızı üreten çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu suyu onlarla kavuşturuyoruz. Burada; büyük bir emek, bir gayret ve büyü bir yatırım olduğunun altını çizmek istiyorum."

Suya gelecekte bugünden daha fazla ihtiyaç olacağına dikkati çeken Bakan Yumaklı, bu gerçeğin farkında olduklarını aktardı.

"Tarihteki en sıcak 10 yıl oldu"

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin başta su kaynakları olmak üzere birçok konuyu yakından ilgilendirdiğine vurgu yapan Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), dünyanın son 10 yılını değerlendirdiği rapordan birkaç veri vermek istiyorum. Tarihteki en sıcak 10 yıl oldu. Aşırı iklim olaylarında rekor artış gerçekleşti. Sıcak hava dalgaları, sel, kuraklık ve orman yangınlarının insan hayatını olumsuz etkiledi. Milyarlarca dolar ekonomik zarara sebep oldu."

2023'de Türkiye'nin su kaynaklarında yüzde 20 azalma bekleniyor

Söz konusu durumun bir yansıması olarak Türkiye'de bir yandan kuraklık, bir yandan orman yangıları ve diğer yandan da sel felaketleriyle sık sık karşılandığına dikkati çeken Bakan Yumaklı, şu ifadelere yer verdi:

"2030'da; ülkemizde su kaynaklarının yüzde 20 azalırken, nüfusumuzun yüzde 10 oranında artacağını bekliyoruz. 2050'de durum çok daha farklı. Artan nüfusla birlikte gıda ihtiyacını karşılamak için yüzde 65 ile 70 daha fazla gıdaya ihtiyaç duyulacağını, bu gıdayı üretmek için de yüzde 55 daha fazla suya ihtiyaç duyulacağını ön görüyor uzmanlar."

"Türkiye su zengini bir ülke değildir"

Şu an da bin 313 metreküp kişi başı su kullanım potansiyeliyle su stresi çeken bir Türkiye olduğunu anlatan Bakan Yumaklı, bu oranın yıldan yıla azalmaya devam ettiğini belirterek, "Hiçbir şey yapmazsak 2030 yılında bin metreküpün altına düşerek su stresi çeken bir ülke olmaktan su fakiri olan bir ülkeye dönüşmek son derece mümkün. Türkiye su zengini bir ülke değildir. Biz de su kaynaklarımızın korunması ve verimli kullanılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.

Mavi Vatan için bin 744 baraj ve gölet inşa edildi

Su ve sulama alanında yapılan projelere değinen Bakan Yumaklı, "Güncel rakamlarla 2 trilyon 400 milyar lira yatırım ile 10 binde fazla projeye imza attık. Mavi vatanımızı korumak için; bin 744 baraj ve gölet inşa ettik. İçme ve kullanma suyu ihtiyacı için, içme suyu tesisleri hizmete aldık. Sulama projeleri ile bereketli topraklarımızı suya buluşturuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Tarımsal sulamada; su kaynağından bitkiye kadar ki mesafede suyu kapalı sistemde götürmek için büyük gayret gösterdiklerini söyleyen Bakan Yumaklı, "Şu anda yüzde 35 kapalı devre sulama sistemlerini yüzde 50'ye öncelikle yüzde 60 ve 70 oranlarına çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Ulusal Su Kurulu'nun teşkil etmesinin Türkiye'nin bütün kurumlarıyla birlikte söz konusu alanlardaki kararlılığının bir göstergesi olduğunu ifade eden Yumaklı, TarımCebimde uygulamasını işaret ederek, "TarımCebimde uygulamasına eklediğimiz yeni modülle çiftçimizin ekeceği ürünle ilgili karar alma sürecini kolaylaştıracağız. Artık üreticilerimiz, yetiştirilen bitki, toprak ve sulama yöntemlerini de seçerek en doğru sulama programına en kısa yoldan ulaşabilir. Eğer bu yatırımları ve çalışmaları yapmazsak, su sıkıntısı yaşayan ülkeler arasında yer alma tehdidiyle karşı karşıya kalacağız" açıklamasında bulundu.

Programın sonunda Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya su testisi içinde kelimeyi şehadet yazan yazılı bir tablo hediye etti.