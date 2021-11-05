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Bakanı Varank'tan şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'a sert tepki: Ahlaksız - Son Dakika

Bakanı Varank'tan şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'a sert tepki: Ahlaksız

05.11.2021 18:33

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakın olduğunu ifade eden kişiye küfretmesine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sert tepki gösterdi. Bakan Varank, Meral Akşener'i etiketleyerek, "O ahlaksız bugün bir şehit kardeşine ağza alınmayacak küfürler ediyorsa bu sizden aldığı cesaret sayesindedir!" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bingöl'de esnafı ziyaret etmişti. Ziyaret sırasında şehit yakını olduğunu söyleyen bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirmişti. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye sinkaflı sözlerle küfretmişti. Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen tepkili vatandaş, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırılmıştı.

"HAYSİYETSİZLERİ BAŞ KÖŞE OTURTUNUZ"

Türkkan'ın kameralara yansıyan küfrü sosyal medyada günün en çok konuşulan konusu olurken ağır sözlere en sert tepki Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi. Bakan Varank, Meral Akşener'i etiketleyerek, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Devletin arazisini işgal edip kaçak bina yaptıran, yakalanınca da gazeteci dövdüren haysiyetsizlere sahip çıkmayın dedik, baş köşeye oturttunuz. O ahlaksız bugün bir şehit kardeşine ağza alınmayacak küfürler ediyorsa bu sizden aldığı cesaret sayesindedir!"

Meral Akşener, Lütfü Türkkan, Bingöl, Şehit, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakanı Varank'tan şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'a sert tepki: Ahlaksız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakanı Varank'tan şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'a sert tepki: Ahlaksız - Son Dakika
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