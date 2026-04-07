Bakanlar 81 İl Valisi ile Toplandı

Bakan Göktaş ve Bakan Çiftçi, 81 ilin valileriyle çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirdi. 81 il müdürünün de katıldığı toplantıda, 'Sosyal Risk Haritaları', 'Aile Rehberi' ve 'Çocuklar Güvende Sistemi' üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Bakan Göktaş toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal Risk Haritalarımız ile; reaktif değil, proaktif bir sosyal hizmet modeliyle ilçe, mahalle ve hane düzeyindeki riskleri doğrudan izleyerek hızlıca harekete geçiyoruz. Zamanında ve etkili müdahaleler ile riskleri büyümeden önlüyoruz. Aile odaklı ve yerinde hizmet anlayışını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin dört bir yanında koruyucu ve önleyici tedbirlerimizi ve sosyal politikalarımızı yaygınlaştırmaya ve aziz milletimizin müreffeh yarınları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA