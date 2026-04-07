Bakanlar 81 İl Valisi ile Toplandı - Son Dakika
Bakanlar 81 İl Valisi ile Toplandı

Bakanlar 81 İl Valisi ile Toplandı
07.04.2026 20:25
Aile ve Sosyal Hizmetler ile İçişleri Bakanları, 81 ilin valileriyle çevrimiçi toplantı yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisi ile çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Göktaş ve Bakan Çiftçi, 81 ilin valileriyle çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirdi. 81 il müdürünün de katıldığı toplantıda, 'Sosyal Risk Haritaları', 'Aile Rehberi' ve 'Çocuklar Güvende Sistemi' üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Bakan Göktaş toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal Risk Haritalarımız ile; reaktif değil, proaktif bir sosyal hizmet modeliyle ilçe, mahalle ve hane düzeyindeki riskleri doğrudan izleyerek hızlıca harekete geçiyoruz. Zamanında ve etkili müdahaleler ile riskleri büyümeden önlüyoruz. Aile odaklı ve yerinde hizmet anlayışını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin dört bir yanında koruyucu ve önleyici tedbirlerimizi ve sosyal politikalarımızı yaygınlaştırmaya ve aziz milletimizin müreffeh yarınları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakanlar 81 İl Valisi ile Toplandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bakanlar 81 İl Valisi ile Toplandı - Son Dakika
