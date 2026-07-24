Bakanlar Çiftçi ve Tekin, Erzurum'da Aziziye Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katıldı - Son Dakika
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Bakanlar Çiftçi ve Tekin, Erzurum'da Aziziye Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katıldı

Bakanlar Çiftçi ve Tekin, Erzurum\'da Aziziye Belediyesi Toplu Açılış Töreni\'ne katıldı
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- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: "2025 yılının mart ayı içerisinde Türkiye'deki 51 il özel idaresinin geçerli olduğu illerde bu çalışmalar başladığında, biz Erzurum'da da sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmayı başlattık. Erken başladık. Erken başlamamızın sonucunu da aldık. Ekim ayının sonu veya 6 Kasım gibi Erzurum'daki bütün sahipsiz sokak hayvanlarını topladık. Hepsini barınaklara aldık" "Erzurum'a geldiğimden beri kendimi hiç yabancı hissetmedim. Sanki kendimi memleketim Konya'da görev yapıyor gibi gördüm. Burada dadaşlarla da bu manada herhangi bir kan ve doku uyuşmazlığımız olmadı"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "2025 yılının mart ayı içerisinde Türkiye'deki 51 il özel idaresinin geçerli olduğu illerde bu çalışmalar başladığında, biz Erzurum'da da sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmayı başlattık. Erken başladık. Erken başlamamızın sonucunu da aldık." dedi.

Bakan Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Mustafa Çiftçi Parkı, Alaca Şehitliği, Butik Otel ve Hayvan Barınağı"ndan oluşan Aziziye Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Bakan Çiftçi, şehirde valilik yaptığı dönemde sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı.

Çiftçi, "2025 yılının mart ayı içerisinde Türkiye'deki 51 il özel idaresinin geçerli olduğu illerde bu çalışmalar başladığında, biz Erzurum'da da sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmayı başlattık. Erken başladık. Erken başlamamızın sonucunu da aldık. Ekim ayının sonu veya 6 Kasım gibi Erzurum'daki bütün sahipsiz sokak hayvanlarını topladık. Hepsini barınaklara aldık. Bunda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen başkanımızın da büyük katkıları oldu. Kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Erzurum, büyükşehirler arasında bu işi en evvela bitiren il oldu"

İlk başladıklarında Erzurum'daki hayvan barınağının kapasitesinin 150 olduğunu anlatan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Başkanımız onu daha sonradan 300'e, 500'e, 1000'e ve 1500'e çıkardı. Böylece elimizi rahatlattı. İlçelerimizde topladığımız hayvanları Erzurum Büyükşehir Belediyesinin barınağına aldık. Daha sonradan doğal yaşam alanı da hayata geçti. Bunun yanında Pasin Ovası Belediyeler Birliği'nin bir hayvan barınağı vardı. Oltu Belediyemiz daha sonra barınaklarını yaptı. Horasan Belediyesininki devam ediyor. Bugün Aziziye Belediyesi de hayvan barınağını devreye aldı. Bu güzel çalışmaların neticesinde Erzurum, büyükşehirler arasında bu işi en evvela bitiren il oldu. Kasım ayı itibarıyla sahipsiz sokak hayvanı sorununa Erzurum'da son vermiş olduk."

Erzurum'da çok güzel zamanlar geçirdiğini kaydeden Çiftçi, "Erzurum'a geldiğimden beri kendimi hiç yabancı hissetmedim. Sanki kendimi memleketim Konya'da görev yapıyor gibi gördüm. Burada dadaşlarla da bu manada herhangi bir kan ve doku uyuşmazlığımız olmadı. İki buçuk sene ne zaman geldi ne zaman geçti, Erzurum'a doyamadan buradan ayrılmış olduk." dedi.

Erzurum'un kadim bir tarihe sahip olduğunu vurgulayan Çiftçi, valilik yaptığı dönemde tarihi alanlarda gerçekleştirilen kamu çalışmalarına dikkati çekti.

Bakan Çiftçi, açılışı yapılacak eserlerden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakanlar ve beraberindekiler, yapılan duanın ardından kurdele kesimiyle toplu açılışı gerçekleştirdiler.

Törene, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Bakanlar Çiftçi ve Tekin, Erzurum'da Aziziye Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katıldı - Son Dakika

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