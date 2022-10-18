Bakanlar kentsel dönüşüm alanını havadan inceledi - Son Dakika
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Bakanlar kentsel dönüşüm alanını havadan inceledi

18.10.2022 19:11
Bakanlar kentsel dönüşüm alanını havadan inceledi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa'daki kentsel dönüşüm alanlarını havadan inceledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa'daki kentsel dönüşüm alanlarını havadan inceledi.

Şanlıurfa'da çeşitli temaslarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Eyyübiye ilçesindeki kentsel dönüşüm alanını havadan inceledi. Sosyal medya hesabından konut bilgisi paylaşan Bakan Kurum, "Şehrimize TOKİ ile 13 bin 949 konut, 788 ticarethane kazandırdık. İlbak ile 120 eser tamamladık. 6 millet bahçesi yapıyoruz. İlk evim projesiyle 7 bin 64 konut inşa edeceğiz" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Nureddin Nebati, Şanlıurfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakanlar kentsel dönüşüm alanını havadan inceledi - Son Dakika

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