Bakanlar Milli Savunma\'da Buluştu

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) görüşme gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
