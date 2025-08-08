Bakanlar Milli Savunma'da Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Bakanlar Milli Savunma'da Buluştu

Bakanlar Milli Savunma\'da Buluştu
08.08.2025 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Güler, İçişleri Bakanı Yerlikaya ve MİT Başkanı Kalın görüşme yaptı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, İbrahim Kalın, Yaşar Güler, Güvenlik, Politika, Savunma, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakanlar Milli Savunma'da Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
Otomobil üzerinde dans eden kadına ceza Otomobil üzerinde dans eden kadına ceza
Trabzonspor yeni sol kanat oyuncusu Olaigbe’yi KAP’a bildirdi Trabzonspor yeni sol kanat oyuncusu Olaigbe'yi KAP'a bildirdi
Süper Lig’de ilk hafta maçlarının hakemleri belli oldu Süper Lig'de ilk hafta maçlarının hakemleri belli oldu
’’9 bölge’’ ifadesi ne anlama geliyor MHP’den tartışma yaratan afişler için açıklama ''9 bölge'' ifadesi ne anlama geliyor? MHP'den tartışma yaratan afişler için açıklama

13:20
İsrail’in işgal planı ifşa oldu 2.3 milyon kişi ölümle burun buruna gelebilir
İsrail'in işgal planı ifşa oldu! 2.3 milyon kişi ölümle burun buruna gelebilir
12:40
Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı
Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı
11:48
Kocasıyla birlikte bastığı kadını saçından sürükledi
Kocasıyla birlikte bastığı kadını saçından sürükledi
10:46
İsrail’in Gazze’yi topyekün işgal kararına Türkiye’den ilk tepki
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki
31 Tem
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir
Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
18:33
Ozan Tufan’ın transferi iptal oldu
Ozan Tufan'ın transferi iptal oldu
18:24
MİT, FETÖ’ye ağır darbe Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
MİT, FETÖ'ye ağır darbe! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
18:08
Yeni ’Arda Güler’ deniyordu Fenerbahçe’den ayrılıp Kocaeli’ne imza attı
Yeni 'Arda Güler' deniyordu! Fenerbahçe'den ayrılıp Kocaeli'ne imza attı
18:05
Üzüldüğü için veda edemediği torununun ardından dakikalarca koştu
Üzüldüğü için veda edemediği torununun ardından dakikalarca koştu
18:05
Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı
Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı
18:00
Galatasaray’da ayrılık 24 saat içinde kesinleşiyor
Galatasaray'da ayrılık 24 saat içinde kesinleşiyor
17:57
Market alışverişinden çıktı, hastanelik oldu
Market alışverişinden çıktı, hastanelik oldu
17:52
James Maddison’dan kötü haber İşte sahalardan uzak kalacağı süre
James Maddison'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
17:37
YÖK’ten “sahte diplomalı 400 akademisyen“ iddiasında bulunanlara suç duyurusu
YÖK'ten "sahte diplomalı 400 akademisyen" iddiasında bulunanlara suç duyurusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 14:09:45. #7.11#
SON DAKİKA: Bakanlar Milli Savunma'da Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.