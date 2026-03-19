İçişleri Bakanı Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Tekin\'den MHP\'ye ziyaret

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.03.2026 21:54  Güncelleme: 22:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MHP Erzurum İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik teması üzerine istişarede bulundular. MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Ramazan ayı bereketi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ve yönetimi tarafından karşılanan Bakan Çiftçi ve Bakan Tekin, Erzincankapı semtinde bulunan tarihi özellikteki il binasına geçti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in MHP İl Başkanlığı ziyaretinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü ve Abdurrahim Fırat, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Mahmut Uçar da hazır bulundu.

MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, ziyaretle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Kadim şehrimiz, mülk-ü İslam'ın kilidi Erzurum özelinde yürüttüğümüz çalışmalarımızı ve mübarek Ramazan ayının bereketini istişare ettik. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, Cumhur İttifakı olarak milletimiz ve memleketimiz için omuz omuza çalışmaya, büyük hedeflere yürümeye devam ediyoruz. Nazik ziyaretleri için Sayın Bakanlarımıza teşekkür ediyor; birlik, beraberlik ve huzur içinde nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanı, İçişleri Bakanı, Yerel Haberler, Yusuf Tekin, Politika, Erzurum, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 22:03:42. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.