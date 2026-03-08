Bakanlar TBMM'de Orta Doğu Gelişmelerini Anlatacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Genel Kurulunu, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Türkiye'nin aldığı tedbirlere ilişkin, 10 Mart Salı günü bilgilendirecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Fidan ve Güler, TBMM İçtüzüğü'nün 59. maddesi kapsamında, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, çatışmaların yayılması ve Orta Doğu'daki savaş riski konusunda milletvekillerine bilgi verecek.

Bakanlar Fidan ve Güler'in bilgilendirmesi, TBMM Genel Kurulu'nun 10 Mart Salı günkü birleşiminde yapılacak.

Oturumun kapalı yapılıp yapılmamasına, birleşimin açılmasının ardından karar verilecek. Fidan ve Güler'in, Genel Kurulu bilgilendireceği oturumun kapalı gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Bu oturumun kapalı yapılmasına karar verilmesi halinde Genel Kurul Salonu'na dinleyici ve gazeteci alınmayacak. Ayrıca Genel Kurul Salonu'nun yanında bulunan odalar da oturum süresince boşaltılacak ve kapalı tutulacak.

Bakanlar Fidan ve Güler'in bilgilendirmesinin ardından kapalı oturum sona erecek, Genel Kurul açık oturumla gündemdeki konuları görüşmeye devam edecek.

Kapalı oturum tutanakları ve özetleri, 10 yıl sonra yayımlanabilecek.

Genel Kurulda yapılan bilgilendirmeler

12 Ekim 2023 tarihinde, Dışişleri Bakanı Fidan, kapalı oturumda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin milletvekillerine bilgi verdi.

Dışişleri Bakanı Fidan ile Milli Savunma Bakanı Güler, 16 Ocak 2024 tarihinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde meydana gelen terör saldırısı ve bölgedeki gelişmelerle ilgili Genel Kurul'u bilgilendirdi.

8 Ekim 2024 tarihinde Genel Kurul'da yapılan kapalı oturumda, Fidan ve Güler, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin kapalı oturumda milletvekillerine bilgiler aktarmıştı.

Fidan, 29 Ağustos 2025 tarihinde, TBMM Genel Kurulunun, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel durumu ele almak üzere yaptığı olağanüstü toplantıda konuşmuştu.