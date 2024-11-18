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Politika

Bakanlık Bütçesi Tartışılıyor

TBMM'de enerji politikaları ve bütçe üzerindeki eleştiriler gündeme geldi, kamu zararları vurgulandı.

18.11.2024 14:47
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getiriyor.

CHP Grubu adına Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti'nin enerji politikasının kamu zararları ile dolu olduğunu savunarak, AK Parti'nin yanlış enerji politikası nedeniyle Türkiye'de elektrik üretiminin yüzde 83'ünü özel şirketler, sadece yüzde 17'sini kamunun yaptığını söyledi.

Elektrik dağıtımının yüzde 100'ünü özel şirketlerin yaptığını, perakende elektrik satışının da aynı şekilde olduğunu belirten Yavuzyılmaz, AK Parti eliyle bazı özel şirketlerin enerji alanında "kartel" durumda olduğunu öne sürdü.

Yavuzyılmaz, Temmuz ayında asgari ücrete bir zam yapılmadığını anımsatarak, "Konut elektriğine yaptığınız zam oranı yüzde 38. Faturayı oluşturan 2 kalemden biri olan enerji bedeline yüzde 2,46 zam yaparken, özel elektrik dağıtım şirketlerinin kasasına girecek olan dağıtım bedeline yüzde 58,94 zam yaptınız. 8 yıldır kalıcı yaz saati uygulaması yapıyorsunuz. Sizin yüzünüzden çocuklar, çalışanlar, vatandaşlar, sabah karanlıkta uyanıyor, okula ve işe gidiyor. Uyanınca ilk işleri lambayı açmak oluyor. Yaptığınız kalıcı yaz saati uygulamasında enerji tasarrufu, iş verimi, ekonomik fayda yok, ayrıca toplum sağlığını bozuyor, sosyal hayata da zarar veriyor." diye konuştu.

DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu ise bakanlığın bütçesinde toplum ve yaşam alanların yararına bir şey göremediklerini belirterek, bütçede özel şirketlerin daha fazla nasıl kazanacağı üzerine kurulan bir anlayış olduğunu savundu.

Kordu, "Elektrik ve doğal gaz kullanımı konusunda çok ciddi sıkıntı var. İnsanlar doğal gaz kullanamıyorlar. Elektrik faturalarını ödeyemeyenler var. Elektrik kullanamayan köyler var." dedi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta da Türkiye'nin doğal gaz, petrol çıkarmasına çok sevindiğini ancak ekonomik olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bakana "Sakarya gaz sahası, ekonomik mi?" sorusunu yönelten Usta, şunları kaydetti:

"Hesaplamalar ve verilere göre, bugüne kadar bu iş için 15 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Hesap yaptığımda, 1 milyar dolarlık yıllık Sakarya gaz sahasının bize getirisi. Önümüzdeki yıllar artacak illa ki. 15 milyar dolar kendi paramız olsa, kullanalım problem değil. Ama dışarıdan borçlanarak alıyoruz. Yatırdığımız paranın sadece faizini tahsil edebilecek durumdayız Sakarya gaz sahasında. Elbette arz güvenliği önemli. Ama Rusya'ya bu kadar bağımlı kalmamalıydık. Bütün anlaşmalar Rusya ile yapılıyor. Aldığımız her bir borcun ne anlama geldiğini ölçüp bakmamız lazım. Emsal ülkelerin gelirlerine göre baktığımızda akaryakıtı pahalı kullanıyoruz. Salt fiyat değil, gelire göre de bakmak lazım. Özellikle motorin çok pahalı. Ekonomik rekabet gücü açısından ciddi bir sıkıntı yarattığını görmek gerekiyor diye düşünüyorum."

Kaynak: AA

Deniz Yavuzyılmaz, Politika, Ekonomi, Enerji, Tarım, Çevre, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakanlık Bütçesi Tartışılıyor - Son Dakika

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