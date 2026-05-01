Bakanlıktan Görele Belediye Başkanı Dede'ye verilen cezaya itiraz
Bakanlıktan Görele Belediye Başkanı Dede'ye verilen cezaya itiraz

01.05.2026 17:11
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Giresun'da 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuksuz yargılanan ve Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'ye verilen 1 yıl 6 aylık hapis cezası kararına itirazda bulunacak.

Giresun'un Görele ilçesinin Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin, Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 10 Şubat'ta mahkemeye sevk edilmişti ve Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesinin kararıyla bu suçtan tutuklanmıştı.

Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen davanın üçüncü duruşmasında, dava karara bağlandı.

Duruşmada, Dede'ye 'Çocuğa Karşı Elektronik Haberleşme Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle Cinsel Taciz' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası, cezayla ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılmaması kararı verildi.

Ayrıca Hasbi Dede'nin kızı A.B. Dede'nin 'suç üstlenme' suçundan 16 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedildi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Dede'ye verilen alt sınır olan 1 yıl 6 aylık hapis cezası kararına itirazda bulunulacak.

Bakanlık yetkilileri, "Mahkeme, üst sınırdan verseydi ceza 4,5 yıla kadar çıkabilirdi. Dosya kapsamında 4,5 yıl vermemesini haklı gösterecek bir gerekçe olmaması, cezanın üst sınırdan belirlenmesi gerektiği yönünden karara itiraz edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı
İnşaatta kafasına mutfak tüpü düşen işçi hayatını kaybetti İnşaatta kafasına mutfak tüpü düşen işçi hayatını kaybetti
Netanyahu’dan Sumud aktivistlerine skandal sözler: Gazze’yi Youtube’den izleyecekler Netanyahu'dan Sumud aktivistlerine skandal sözler: Gazze'yi Youtube'den izleyecekler
Meksika’da “Tatlı“ soygun: Örümcek maymun pastaneyi bir hamlede boşalttı Meksika’da "Tatlı" soygun: Örümcek maymun pastaneyi bir hamlede boşalttı
İran: Husiler Babülmendep Boğazı’nı kapatacak İran: Husiler Babülmendep Boğazı'nı kapatacak
Bursa’da pes dedirten hırsızlık girişimi: “Araç benim“ diyerek araçtan inmedi Bursa'da pes dedirten hırsızlık girişimi: "Araç benim" diyerek araçtan inmedi

16:58
Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti
Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti
16:26
Almanya’ya giden Tedesco’ya sürpriz karşılama
Almanya'ya giden Tedesco'ya sürpriz karşılama
16:16
İran’dan Körfez ülkelerine net mesaj: ABD’nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz
İran'dan Körfez ülkelerine net mesaj: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz
15:33
14 yaşındaki kız çocuğunu 15 yaşındaki arkadaşı öldürdü
14 yaşındaki kız çocuğunu 15 yaşındaki arkadaşı öldürdü
14:53
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
14:38
Rojin Kabaiş’in babasından Sedat Peker sözleri
Rojin Kabaiş'in babasından Sedat Peker sözleri
