Bakırhan'dan Barış Çağrısı - Son Dakika
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Politika

Bakırhan'dan Barış Çağrısı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, savaşsız bir sürecin önemini vurgulayarak diyalog çağrısı yaptı.

02.03.2025 23:47
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: "Çatışmaların sürdüğü coğrafyamızda savaşsız bir sürecin işaret edilmesi çok değerlidir"

ANKARA - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Çatışmaların sürdüğü coğrafyamızda çatışmasız, şiddetsiz, savaşsız bir sürecin işaret edilmesi çok değerlidir, kıymetlidir, önemlidir" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan parti genel merkezinde PM ve İl Eş Başkanlar Toplantısı'nda konuştu. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısına değinen Bakırhan, şunları dile getirdi:

"Yeniden yapılandırma, dönüştürme çağrısı yaptı. Yeni araç-gereçlerle demokratik bir zeminde sürecin gelişmesi gerektiğine dair bir çağrıydı. Önemliydi. 50 yıldır süren çatışma zemininden çıkılmasını ve demokratik bir zeminde sorunların diyalog ve müzakereyle tartışılarak çözülmesine dönük bu çağrı önemliydi, olumluydu. Çağrı yapıldığı andan itibaren hem ulusal ve uluslararası kamuoyu tarafından yakinen takip edildi. Çatışmaların sürdüğü coğrafyamızda çatışmasız, şiddetsiz, savaşsız bir sürecin işaret edilmesi çok değerlidir, kıymetlidir önemlidir."

"Yeni dönem aynı zamanda bir değişim ve dönüşüm dönemi olacak"

Çağrıyı çok anlamlı bulduklarının altını çizen Bakırhan, "Biz de bu çağrıya çok büyük anlam ve kıymet biçtik. Çağrının ismi de çok önemliydi. İsmi içeriğinden fazlasını anlatan başlıktaydı. Başlık 'barış ve demokratik toplum' çağrısıydı. Biz de bu çağrıdan sonra ilk toplantımızı yapıyoruz. Çünkü çağrı aynı zamanda bir değişimi, dönüşümü sadece iktidarın önüne koymuyor, aynı zamanda siyasi partilerin, bizim, hepimizin önüne koyuyor. Yeni dönem aynı zamanda bir değişim ve dönüşüm dönemi olacak. Bu değişim dönüşüm ve önümüzdeki yol haritasını da bugün PM'miz ile birlikte tartışarak belirleyeceğiz" diye devam etti.

Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın çağrısını yaptığını söyleyen Bakırhan, "Peki iktidar, devlet ne yapacak, çözüm projeleri nedir. Bu soru orta yerde duruyor. O konuda da toplumun, bizlerin beklentisi var. Şimdi yanıt iktidar ve devletin kendisindedir. Bir kandırmaca süreci değilse, klişe şekilde muhataplarına hitap eden dilin değiştirilmesi gerekmektedir. Bahçeli'nin dün açıkladığı 'Çağrıyı kundaklamaya izin vermeyeceğiz' sözlerini değerli buluyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Abdullah Öcalan, Tuncer Bakırhan, DEM Parti, Politika, Yaşam, Terör, Son Dakika

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