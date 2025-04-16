Balıkçılıkta Yeni Düzenlemeler Öneriliyor

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Başkanı Emrah karayel, "Su ürünleri av sezonunun tarihlerinin değişmesiyle ilgili sahada bize çokça talep geldi. Özellikle bölgesel balıkçılığa geçilmesiyle birlikte bölgelere göre farklılaşması anlamında ve bilimsel çalışmalar neticesinde uygulamaların yeniden değerlendirilmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

TBMM'de balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak, alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarını tamamlayarak, bir rapor hazırladı. Komisyon Başkanı Emrah Karayel, düzenlenen basın toplantısında yaklaşık 189 saat çalışma yaptıklarını belirterek, "Bu çalışmalar kapsamında 2 bin sayfa tutanak tutuldu. Dolayısıyla yapılan yoğun çalışmalar neticesinde Kkomisyon raporumuzu dün kıymetli Meclis Başkanımıza sunduk" ifadelerini kullandı.

Karayel, raporun 9 bölümden ve 129 başlıktan oluştuğunu aktararak, "Avcılık ve yetiştiricilik, su ürünleri sektöründe iki ana başlığımızı ifade ediyor. Bu anlamda avcılıkla ilgili bölgesel balıkçılık uygulamalarına geçilmesini tavsiye ediyoruz. Bu kapsamda önemli tavsiyelerimizden bir diğeri ise avcılıkta kota uygulamasına geçilmesini öneriyoruz. Kota uygulaması, çalışmalar sırasında yakın temas halinde olduğumuz Tarım Bakanlığımız ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüz tarafından hamsilerde uygulanmaya başladı. Bunu da buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ama hamsi dışında palamut, istavrit ve lüfer gibi türler de olmak üzere özellikle yoğun tüketimi olan türlerde de kota uygulamasının sürekli hayata geçirilmesini bakanlığımıza tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

Karayel şöyle konuştu:

"Bölgesel balıkçılık, kota uygulaması ve motor güçleri artışlarının sınırlanması bizce son derece önemlidir. Bu anlamda su ürünleri av sezonunun tarihlerinin değişmesiyle ilgili sahada bize çokça talep geldi. Özellikle bölgesel balıkçılığa geçilmesiyle birlikte bölgelere göre farklılaşması anlamında ve bilimsel çalışmalar neticesinde uygulamaların yeniden değerlendirilmesini tavsiye ediyoruz. Marmara Denizi ve boğazlarda avcılığın yasaklanması ile ilgili talepler geliyor. Bu kapsamda bilimsellik ilkemizle doğru orantılı olarak boğazlardaki avcılığın yasaklanmasıyla ilgili bilimsel çalışmalar yapılması ve bu yönde karar verilmesini tavsiye ediyoruz. Yetiştiricilikle ilgili ise raporumuzda, yetiştiricilik tesislerinin kurulması prosedürlerinin sadeleştirilmesiyle ilgili bir tavsiyemiz var. Yetiştiricilik anlamında alternatif türlerin arttırılması, alternatif türlere verilen desteklerin arttırılmasını da gene raporumuzda ifade ediyoruz. Örneğin mavi yengeç, karides üretimi, jumbo karides, Mersin balığı üretimi, bildiğiniz gibi havyar son derece kıymetli. Dolayısıyla bu türlerin üretimiyle ilgili teşviklerin arttırılması raporumuzda yer alıyor." - ANKARA