CHP\'li Akın\'dan "AK Parti\'ye geçiyor" iddialarına cevap

13.01.2026 15:43  Güncelleme: 15:45
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, meclis toplantısında AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddiaları sert bir dille reddetti. CHP üyesi olduğunu vurgulayan Akın, Balıkesir'in kendisi için bir aile olduğunu ve siyasi olarak partizanlık yapmadan herkese hizmet etmeye odaklandığını belirtti.

AK Parti'ye geçeceği yönünde iddiaların odağında olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşma ile iddialara son noktayı koydu. Cumhuriyet Halk Partili olduğunu söyleyen Akın, "Balıkesir benim ailem" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, meclis toplantısında AK Parti'ye geçme iddialarına cevap verdi. Akın, "Genel siyasi tartışmalara vaktim yok. Olmayan gündemlerle uğraşmaya hiç vaktim yok. Tüm siyasi partilere teşekkür ediyorum; istişare ediyoruz, konuşuyoruz. Ancak şunu özellikle söylemek isterim: Bugüne kadar hiç kimseye 'hangi partiye oy verdin' diye sormadım. Tek bir soru sordum: Size nasıl yardımcı olabilirim? Bunu yürekten söylüyorum. Mensubu olduğum parti Cumhuriyet Halk Partisidir. Bu çok nettir. Ancak Balıkesir'de yaşayan herkes benim ailemdir. 'Balıkesir benim ailem' sözünü yeni söylemiyorum; bunu 14 yıldır söylüyorum. Çünkü aile her şeydir. Bu tartışmaları uzatmanın bir anlamı yok. Gelin bunları bitirelim ve Balıkesir'e, halkımıza odaklanalım" dedi.

Akın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben ilk kez umreye gitmedim; inşallah tekrar da giderim. Kimliğim, duruşum bellidir. Milletvekili olduğum dönemde nasılsam bugün de aynıyım. Değişen hiçbir şey yok. Ancak birilerinin ibadeti bile siyasete alet edecek kadar pervasız davranmasını içime sindiremiyorum. Devlet terbiyesi gereği; bakanlarımızı da, Cumhurbaşkanımızı da karşılarım. Siyasi partilerle istişare ederim. AK Parti, MHP, İYİ Parti fark etmeksizin herkesle görüşürüm. Hizmette partizanlığı reddediyorum. Hizmette partizanlık olmaz. Ben Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Seçilirken her kesimden destek aldım. AK Parti seçmeninden, MHP seçmeninden, İYİ Parti'den, Saadet'ten, Zafer'den, Yeniden Refah'tan ve elbette CHP'den. Bununla gurur duyuyorum. Çünkü ben zoru seçtim. Ben Kuvayı Milliyeciyim. Balıkesir, Kuvayı Milliye'nin başkentidir. Bu ruhu hem kendimde hem kentimde yaşatmak istiyorum. Birlikteliği sağlamak, benim için en büyük onur ve mutluluktur." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

