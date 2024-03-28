Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 20 İlçede Sağlık Merkezleri Açacak

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 20 ilçenin tamamında tam teşekküllü sağlık merkezleri açacak.
Halk sağlığını her zaman önceliği olarak tutan ve hizmetlerini bu yönde şekillendiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 20 ilçeye sağlık merkezi açmaya hazırlanıyor. Vatandaşların konforunu artıracak ve genel sağlık hizmetlerinden kendi ilçelerinde faydalanmalarını sağlayacak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık Merkezleri, tam teşekküllü temiz bir ortamda uzman personeliyle hizmet verecek. Sağlık merkezlerinde ayakta muayene, teşhis ve tedavi, tahlil, enjeksiyon/pansuman, ağız ve diş sağlığı, psikolojik danışmanlık, aile danışmanlığı, diyetisyen ve evde bakım hizmetleri verilecek.
Titiz bir ortamda uzman personeliyle hizmet verecek
Vatandaşların sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "20 ilçemizde sağlık merkezlerimizi açacağız. Vatandaşlarımızın genel sağlık hizmetlerinde, sağlık merkezimizde verilebilecek hizmetler için hastanelere kadar gitmesine gerek kalmayacak. Özellikle hastanelere uzak ilçeler ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, konforunu artıracak. Belediyemizin tüm gücü sağlık merkezlerimizde olacak. Sağlık merkezlerimiz tam donanımlı bir şekilde titiz bir ortamda uzman personeliyle hizmet verecek" diye konuştu. - BALIKESİR
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