Balıkesir'de "Darbelerden Demokrasiye, Milli İrade Mücadelesi" programı düzenlendi - Son Dakika
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Balıkesir'de "Darbelerden Demokrasiye, Milli İrade Mücadelesi" programı düzenlendi

Balıkesir\'de "Darbelerden Demokrasiye, Milli İrade Mücadelesi" programı düzenlendi
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- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur: "Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde millet iradesinin, her türlü vesayet odağının üstünde olduğunu hem Türkiye'de hem de dünyada göstermiş olduk. Bir daha inşallah yaşanmayacak. Millet bunlara geçit vermeyecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde millet iradesinin, her türlü vesayet odağının üstünde olduğunu hem Türkiye'de hem de dünyada göstermiş olduk. Bir daha inşallah yaşanmayacak. Millet bunlara geçit vermeyecek." dedi.

Uygur, partisince Balıkesir Salih Tozan Toplantı ve Gösteri Merkezi önünde düzenlenen "Darbelerden Demokrasiye, Milli İrade Mücadelesi" programına katıldı.

Programda kurulan 1980 numaralı demokrasi sandığına düşüncelerini yazdığı mektubu bırakan Uygur, "Söz de karar da milletindir, artık bu ülkede bu millet darbelere asla geçit vermeyecek." dedi.

Uygur, daha sonra AA muhabirine, Türkiye'nin geçmişte her 10 yılda bir darbe tehdidiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

AK Parti'nin en büyük mücadelesini darbeye, vesayete ve teröre verdiğini vurgulayan Uygur, şöyle konuştu:

"Elhamdülillah, güçlü savunma sanayimiz ve şehitlerimizin o fedakarlıklarıyla bugün bitme noktasına gelen terörü, 'Terörsüz Türkiye' çerçeve kanunumuzla tarihin tozlu sayfalarına gömüyoruz. AK Parti ilk iktidar olduğunda 2007'de bir e-muhtıra olmuştu. İlk defa bir muhtıraya karşı seçilmiş hükümet bir cevap vermişti. 'Bu hükümet milletin vermiş olduğu yetkiyle, millet iradesiyle görev yapıyor, herkes kendi işine baksın.' denilmişti. Arkasından kapatma davası, 17-25 Aralık yargı süreci ve maalesef en son 15 Temmuz hain işgal ve darbe girişimi yaşandı."

"Türkiye'de büyük yeniliklere imza atıldı"

Uygur, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları meydanlara davet etmesiyle tarihi bir duruş sergilendiğini dile getirdi.

28 Şubat'ın hak ve özgürlükler açısından milletin inancına ve değerlerine yönelik bir darbe olduğunu ifade eden Uygur, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde yapmış olduğumuz o güçlü reformlarla artık hak ve özgürlükler noktasında Türkiye'de büyük yeniliklere imza atıldı. Yine milletin o güçlü duruşuyla sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde millet iradesinin, her türlü vesayet odağının üstünde olduğunu hem Türkiye'de hem de dünyada göstermiş olduk. Bir daha inşallah yaşanmayacak. Millet bunlara geçit vermeyecek. Biz diyoruz ki söz de karar da milletin, inşallah her daim öyle olacak."

Kaynak: AA

Belgin Uygur, Balıkesir, Politika, AK Parti, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Balıkesir'de 'Darbelerden Demokrasiye, Milli İrade Mücadelesi' programı düzenlendi - Son Dakika

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