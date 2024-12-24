Balıkesir Fabrikasında Patlama: Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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Politika

Balıkesir Fabrikasında Patlama: Soruşturma Başlatıldı

Adalet Bakanı Tunç, Balıkesir'deki patlayıcı fabrikasındaki patlama için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

24.12.2024 10:31
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Balıkesir'de bulunan fabrikada meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşım yapan Adalet Bakanı Tunç, "Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 başsavcı vekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Tunç paylaşımında, "Balıkesir ilimizin Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 başsavcı vekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" dedi.

Tunç soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, patlamada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlara acil şifalar diledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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