Balıkesir Fabrikasında Patlama: Soruşturma Başlatıldı

Politika

Balıkesir'de bulunan fabrikada meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşım yapan Adalet Bakanı Tunç, "Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 başsavcı vekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Tunç paylaşımında, "Balıkesir ilimizin Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 başsavcı vekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" dedi.

Tunç soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, patlamada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlara acil şifalar diledi. - ANKARA