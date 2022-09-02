Balıkesir MHP'de sabah çorbası geleneği sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir MHP'de sabah çorbası geleneği sürüyor

02.09.2022 10:54
Balıkesir MHP'de sabah çorbası geleneği sürüyor

Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisinin gelenek haline getirdiği sabah namazı sonrası vatandaşlara çorba dağıtma geleneği Gündoğan Mahallesinde devam etti.

Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisinin gelenek haline getirdiği sabah namazı sonrası vatandaşlara çorba dağıtma geleneği Gündoğan Mahallesinde devam etti.

MHP Balıkesir İl Başkanlığının il genelindeki mahalle camilerinde sabah namazı sonrası çorba dağıtma geleneği Altıeylül ilçesi Gündoğan Mahallesinde bulunan Hacı Hasan Camisinde devam etti. MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile sabah namazı sonrası cemaate çorba dağıtıldı. Çorba dağıtımı sonrası İl Başkanı Yüksel, mahallede bulunan esnaf ve vatandaşlara hayırlı işler diledi. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala' tepkisi MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala' tepkisi Çanakkale'de çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı Çanakkale'de çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı Sivas'ta şiddetli rüzgar; çatı uçtu, araçlar hasar gördü Sivas'ta şiddetli rüzgar; çatı uçtu, araçlar hasar gördü
Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Balıkesir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Balıkesir MHP'de sabah çorbası geleneği sürüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:53 Yunanistan'da 11 kişinin ölümüne neden oldu! Korkutan virüs için 'Türkiye'de de her an görülebilir' uyarısı yapıldı
17:32 Oyuncu Janset Paçal yıllar sonra kameralara takıldı! Son hali hayranlarını sevindirdi
17:30 Teknik direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir ile yeni sözleşme imzaladı
17:23 Kurşunların hedefi olan TFF'nin Riva binasının yakınlarındaki tarlada beze sarılı iki silah bulundu
17:17 Şarkıcı Deniz Seki photoshop'u abarttı! Gerçek halini belediyenin paylaşımı ortaya çıkarttı
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim
16:33 Mauro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:26 Eşini 21 defa bıçaklayıp, başörtüsüyle boğmuştu! Cani kocaya müebbet hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 18:25:13. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir MHP'de sabah çorbası geleneği sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement