Bandırma Belediye Başkanı iftarda kırsal mahalle halkıyla buluştu - Son Dakika
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Bandırma Belediye Başkanı iftarda kırsal mahalle halkıyla buluştu

30.04.2022 23:57
Bandırma Belediye Başkanı iftarda kırsal mahalle halkıyla buluştu

Balıkesir'in Bandırma İlçesi Emreköy Mahallesinde düzenlenen iftar yemeğine katılan Belediye Başkanı Tolga Tosun, Mahalle halkıyla buluştu.

Balıkesir'in Bandırma İlçesi Emreköy Mahallesinde düzenlenen iftar yemeğine katılan Belediye Başkanı Tolga Tosun, Mahalle halkıyla buluştu.

Sanayipor eski Başkanı Çetin Uğurdur tarafından babası Bandırmalı İl Genel Meclis Üyesi merhum Nazmi Uğurdur anısına verilen iftar yemeğine katılan Belediye Başkanı Tolga Tosun, iftardan sonra Mahalle halkıyla sohbet etti. Başkan Tosun, iftar yemeği sonrasında yaptığı açıklamada, " Öncelikle bu iftar yemeğini düzenleyen Çetin Uğurdur ' a teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin. Bu vesile ile ebediyete intikal eden Bandırmalı İl Genel Meclisi Üyesi Nazmi Uğurdur' a da Allah' tan rahmet diliyorum. İftar yemeği vesilesi ile Emreköy mahallemizin güzel insanlarıyla bir araya gelme fırsatı bulduk. Vatandaşlarımızla sohbet ettik ve isteklerini dinledik. Tekrardan bu iftar organizasyonunu gerçekleştiren Çetin Uğurdur' a teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin " dedi. - BALIKESİR

Bandırma Belediye Başkanı iftarda kırsal mahalle halkıyla buluştu
Bandırma Belediye Başkanı iftarda kırsal mahalle halkıyla buluştu
Bandırma Belediye Başkanı iftarda kırsal mahalle halkıyla buluştu
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iftar yemeği, Tolga Tosun, Balıkesir, Mevla, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bandırma Belediye Başkanı iftarda kırsal mahalle halkıyla buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bandırma Belediye Başkanı iftarda kırsal mahalle halkıyla buluştu - Son Dakika
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