Bandırma Belediye Başkanı Tosun, öğrencileri kırmadı - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma İlçesi Belediye Başkanı Tolga Tosun, Kemal Pireci Anadolu Lisesi öğrencilerinin " Birlikte Sinemaya Gidelim" isteklerini kırmadı öğrencilerle birlikte Bergen filmini izledi.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, öğrencilerle birlikte sinemaya giderek ' Bergen' filmini izledi. Öğrencilerin " Birlikte Sinemaya gidelim" çağrısına olumlu yanıt veren Belediye Başkanı Tolga Tosun, film sonunda bir açıklama yaparak, " Kemal Pireci Anadolu Lisemizin Öğrencilerinin "birlikte sinemaya gidelim" çağrısına yoğun programımız içinde vakit ayırarak karşılık verdik. Birlikte olmanın güzelliğini yaşarken yaşanan gerçek hikayeyi anlatan Bergen filminin konusu nedeniyle de hüzünlendik. Ne yazık ki geçmişte de varolan kadına şiddet günümüz ortamında artarak devam ediyor. Şiddete karşı özellikle çocuklarımızı iyi yetiştirmek öncelikle ebeveynlere düşüyor. Ben gençlerimizden umutluyum. Gençlerimizle daha güzel günleri göreceğiz" diye konuştu. Belediye Başkanı Tosun, filmin sonunda öğrencilerle sohbet edip, selfie çektirdi. - BALIKESİR