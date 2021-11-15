Bandırma Belediyesi ücretsiz su dağıtacak. - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde 16 Kasım Salı günü yaşanacak su kesintisi için belediye ekipleri vatandaşların mağdur olmaması için ücretsiz su dağıtacak.

Konu hakkında Bandırma Belediyesinden yapılan açıklamada, " Değerli yurttaşlarımız bildiğiniz üzere, Bandırma Entegre Su Projesi kapsamındaki çalışmalardan dolayı, BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 16 Kasım 2021 Salı günü saat 10: 00 - 00: 00 arasında; Çınarlı, Paşamescit, İhsaniye, Sunullah, 17 Eylül, 600 Evler, 100. Yıl, Kayacık, Levent, Hacıyusuf Mahallelerimizde su kesintisi yaşanacaktır. Yaşanacak uzun süreli su kesintisinden siz değerli vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi adına, Bandırma Belediyesi olarak: Cumhuriyet Meydanı, Çınarlı Karakolu önü, Hacıyusuf Cami önü, 100. Yıl Yeni Cami önü, Levent Mahallesi Muhtarlığı önü ve 600 Evler Orman İşletme Müdürlüğü önünde gün boyu; "ücretsiz" su dağıtım istasyonlarımız servis yapacaktır. " denildi. - BALIKESİR