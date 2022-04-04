Bandırma'da her gün 2 bin kişiye iftar yemeği veriliyor - Son Dakika
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Bandırma'da her gün 2 bin kişiye iftar yemeği veriliyor

04.04.2022 20:27
Bandırma'da her gün 2 bin kişiye iftar yemeği veriliyor

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye tarafından Cumhuriyet Meydanında kurulan iftar çadırı ile Edincik, Aksakal mahallelerinde 2 bin kişiye iftar yemeği veriliyor.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye tarafından Cumhuriyet Meydanında kurulan iftar çadırı ile Edincik, Aksakal mahallelerinde 2 bin kişiye iftar yemeği veriliyor.

Bandırma Belediyesi Cumhuriyet Meydanına kurduğu iftar çadırı ile binlerce vatandaş iftar yemeğinden faydalanıyor. Her gün bir hayırsever kurum, kuruluş ve vatandaşın sponsor olduğu iftar yemeği, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ise her gün iftarını vatandaşlarla birlikte iftar çadırında açılıyor. Bandırma merkez ile Edincik ve Aksakal Mahallelerinde 2 bin kişiye iftar yemeği verildiği belirtildi. İftar yemeğinin ramazan ayının son gününe kadar devam edeceği açıklandı. - BALIKESİR

Bandırma'da her gün 2 bin kişiye iftar yemeği veriliyor
Bandırma'da her gün 2 bin kişiye iftar yemeği veriliyor
Bandırma'da her gün 2 bin kişiye iftar yemeği veriliyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bandırma'da her gün 2 bin kişiye iftar yemeği veriliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bandırma'da her gün 2 bin kişiye iftar yemeği veriliyor - Son Dakika
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