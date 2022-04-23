Bandırma' ya oyun atölyesi istedi - Son Dakika
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Bandırma' ya oyun atölyesi istedi

23.04.2022 16:18
Bandırma' ya oyun atölyesi istedi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Bandırma Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü makamına oturan Küçük Elif, İlçeye oyun atölyesi yapılmasını istedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Bandırma Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü makamına oturan Küçük Elif, İlçeye oyun atölyesi yapılmasını istedi.

Bandırma Belediyesi Kültür ve Sanat İşleri Müdürü Funda Öztemel, 23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile makamını geçici olarak İstek Vakfı Öğrencisi Elif Paça' ya bıraktı. Koltuğa oturan küçük Elif oldukça heyecanlandı. Heyecandan konuşamayan Öğrenci Elif Paça, Bandırma' ya oyun atölyesi yapılmasını istedi. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Öztemel ' de Küçük Elif' e teşekkür ederek, isteğini yerine getirmek için çalışacağını elirtti. Müdür Funda Öztemel, Elif Paça' çeşitli hediyeler verdi. - BALIKESİR

Bandırma' ya oyun atölyesi istedi
Bandırma' ya oyun atölyesi istedi

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Bandırma Belediyesi, 23 Nisan, oyunlar, Çocuk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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