Bangladeş Büyükelçisi Uğur İbrahim Altay\'ı ziyaret etti

Politika

Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Altay, "İnşallah Konya ve diğer şehirlerle ülkeniz arasındaki dostlukların artmasına vesile olan bir görev döneminiz olur. Mesafeler uzak olsa da ülkelerimizin insanlarının birbirlerini sevdiklerini biliyoruz. Konya'ya hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Haq ise, Konya'da bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu belirterek, misafirperverliği için Başkan Altay'a teşekkür etti. Konya'daki çalışmaların yerinde daha iyi görülebileceğini ifade eden Büyükelçi Haq, "Konya'ya gelen herkes belediye başkanının ne yaptığını çok rahat bir şekilde görüp anlayabilir. Sizin söylediğiniz gibi şehirlerimiz arasındaki mesafe çok uzak olabilir ama insanların arasındaki mesafe çok kısa. Sizin de bildiğiniz gibi bizim önde gelen şehirlerimizden birisi Sylhet, Konya ile kardeş şehir. Sizi ziyaret ettikten sonra şunu çok daha iyi anladım; şehirlerimiz arasında iş birliği kurabileceğimiz ve alışverişte bulunabileceğimiz çok fazla fırsatımız var. Konya'da bir Bangladeş evi ve aynı şekilde Bangladeş'teki bir şehirde Konya evi kurmak gayemiz" dedi. - KONYA