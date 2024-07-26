BARACK Obama, Kamala Harris\'in Demokrat Parti başkan adaylığı kampanyasına resmi olarak destek verdi

Politika

62 yaşındaki eski başkan, Donald Trump'ın Harris'i "San Francisco radikali" ve "Marksist sahtekar" olarak nitelendirmesinin ardından eşi Michelle Obama ile bir açıklama yayınladı.

Obama, Joe Biden'ın Pazar günü yeniden seçilme kampanyasını sonlandıracağını açıklamasının ardından, X üzerinden kendisinin ve Michelle'in Harris'e "tam destek" verdiğini belirten bir paylaşım yaptı.

"Bu hafta başlarında Michelle ve ben @KamalaHarris'i aradık," dedi Obama. "Kendisine harika bir ABD Başkanı olacağını düşündüğümüzü ve tam desteğimize sahip olduğunu söyledik."

Michelle Obama da "Kızım Kamala'yla gurur duyuyorum," diyerek destek mesajı paylaştı.

Obama çifti, Harris'i arayıp desteklerini bildirdikleri anın videosunu da paylaştı.

Destek açıklamasından önce Trump, Harris'i "San Francisco Radikali" olarak nitelendirdi ve kampanyası, partinin adayı kesinleşene kadar bir tartışmaya katılmayı taahhüt etmeyeceklerini söyledi.

Bu gelişmeler, Biden'ın Pazar günü yarıştan çekilmesinin ve Çarşamba günü "demokrasiyi kurtarmak" için çekildiğini açıklamasının ardından geldi.

Obama, Biden'ın Oval Ofis konuşmasının hakkını almasını sağlamak için Harris'e hemen açık destek göstermemişti.