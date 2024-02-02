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Bartın Belediyesi Uzunöz Mahallesi'nde Yol Düzenleme Çalışması Yaptı - Son Dakika
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Politika

Bartın Belediyesi Uzunöz Mahallesi'nde Yol Düzenleme Çalışması Yaptı

Bartın Belediyesi Uzunöz Mahallesi\'nde Yol Düzenleme Çalışması Yaptı

Bartın Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü tarafından Uzunöz Mahallesi'nde sıcak asfalt ile yol düzenleme çalışması yapıldı. Yapılan yol çalışması hakkında bilgi veren Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, çalışmanın tamamlandığını ve kısa sürede yolu trafiğe açacaklarını belirtti.

02.02.2024 13:21  Güncelleme: 13:25
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Bartın Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü tarafından Uzunöz Mahallesi'nde sıcak asfalt ile yol düzenleme çalışması yapıldı.

Bartın Belediyesi ekipleri, il genelinde yürüttüğü yol yapım, yenileme ve onarım çalışmaları çerçevesinde Uzunöz Mahallesi'nde asfalt dökümü gerçekleştirdi. Yapılan yol çalışması hakkında bilgi veren Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Uzunöz Mahallesi'nde gerçekleştirilen zemin tesviye çalışması tamamlandı. Zemin tesviye çalışmalarının ardından bu yolumuzu sıcak asfalt ile düzenliyoruz. Kısa sürede asfalt çalışmasını tamamlayıp, yolu trafiğe açacağız. Yol yapım çalışmasında görevli olan Fen İşleri personellerimize teşekkür ederim" dedi. - BARTIN

Kaynak: İHA

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