Bartın\'da Ahilik Haftası Kutlandı: Başkanlar Demir Dövdü

Politika

Bartın'da Ahilik Haftası nedeniyle düzenlenen programa AK Parti ve CHP il başkanları karşılıklı demir dövdü. Programa CHP'li Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın Bartın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yılmaz Akdeniz ile yaptığı usta-çırak muhabbeti damga vurdu.

Bartın'da Ahilik Haftası kutlamaları, Demirciler çarşısında düzenlenen törenle kutlandı. Program, bol ve bereketli kazançlar için yapılan dua ile başladı. Dua ve konuşmaların ardından ise davetliler, çekiç, balyoz ve örs ile demir dövdü.

İlk olarak Bartın Ticaret İl Müdürü Erhan Özcan ile Bartın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yılmaz Akdeniz çekiç, balyoz ve örsle demir dövdü. Daha sonra ise AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve CHP İl Başkanı İsmail Cem Akyol, birlikte demir dövdü.

AK Partili Başkan Arslan, eline aldığı çekiç ile CHP'li Başkan Akyol ise balyoz ile örs üzerinde demiri dövdü. Ardından ise Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya ise Bartın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yılmaz Akdeniz ile birlikte demir dövmek için örsün başına geçti. Bu arada Akdeniz, elindeki Balyoz'u Belediye Başkanı Yalçınkaya'ya vermek istedi. Demir ustaları ise çekicin ustaların elinde olduğunu, balyozun ise çırakların kullandığını belirtti. Bunun üzerine Başkan Yalçınkaya, çekici kendi alırken, balyozu ise Akdeniz'e verdi. Demir ustaları, başkanların demir dövmesini beğendiğini ifade ederek, iş yeri sahibine her iki başkanı da işe almalarını istedi. Yaşanan usta-çırak muhabbeti ve yapılan espriler gülüşmelere neden oldu.

Esnafların meşaleler de yaktığı programın sonunda ise katılanlara çay ve simit ikram edildi - BARTIN