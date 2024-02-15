Bartın'da görev yapan gazeteciler Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bartın'da görev yapan gazeteciler Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti

Bartın\'da görev yapan gazeteciler Adalet Bakanı Yılmaz Tunç\'u ziyaret etti

Bartın'da görev yapan haber ajansı, yerel gazete ve internet haber sitesi temsilcileri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Ankara'da bir araya geldi. Bakan Tunç'un daveti ile gerçekleşen buluşmada, basın çalışanları talep ve önerilerini Bakan Tunç ile paylaştı. Bakan Tunç, ziyarete gelen gazeteciler arasında bulunan 3 muhtar adayına başarı diledi. Ziyarette Gündem Haber Ajansı isimli internet sitesinin sahibi olan ve Buğurlar Köyü Muhtar Adayı Mustafa Kurt tarafından özel olarak hazırlanmış, 100. Yıl logosu Bakan Tunç'a hediye edildi. Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gazetecilere teşekkür ederek, Bartın'da yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

15.02.2024 18:32  Güncelleme: 18:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da görev yapan gazeteciler Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti.

Bartın'da görev yapan haber ajansı, yerel gazete ve internet haber sitesi temsilcileri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Ankara'da bir araya geldi. Bakan Tunç'un daveti ile gerçekleşen buluşmada, basın çalışanları talep ve önerilerini Bakan Tunç ile paylaştı. Basın çalışanlarının talepleri ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Tunç, Bartın'da yürütülen çalışma ve projeler hakkında gazetecilerin sorularına cevap verdi.

Bakan Tunç, ziyarete gelen gazeteciler arasında bulunan 3 muhtar adayı olduğunu öğrenince memnuniyetini belirterek muhtar adaylarına başarı diledi. Ziyarette Gündem Haber Ajansı isimli internet sitesinin sahibi olan ve Buğurlar Köyü Muhtar Adayı Mustafa Kurt tarafından özel olarak hazırlanmış, 100. Yıl logosu Bakan Tunç'a hediye edildi. Bakan Tunç, hediye için Gazeteci Mustafa Kurt'a teşekkür ederek, seçim çalışmalarında başarı diledi.

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise ziyaret için gazetecilere teşekkür ederek, 'Güzel memleketimiz Bartın'da görev yapan basın mensubu arkadaşlarımızı Bakanlığımızda ağırladık. Şehrimizde yürüttüğümüz çalışmalar ve projeler başta olmak üzere yerel basınımızın talepleri hakkında ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Büyük bir özveri ve gayretle çalışan, güzel şehrimizin daha da gelişmesine katkı sunan basın mensuplarımıza ziyaretleri için teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - BARTIN

Kaynak: İHA

Mustafa Kurt, Yılmaz Tunç, Bartın, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bartın'da görev yapan gazeteciler Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 20:04:25. #1.13#
SON DAKİKA: Bartın'da görev yapan gazeteciler Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement