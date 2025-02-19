Barzani'den Türkiye-PKK Barış Sürecine Destek

Politika

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, DEM Parti İmralı heyeti ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada PKK ile Türkiye makamları arasındaki barış sürecini desteklediği ifade etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) temaslarını tamamlayan DEM Parti İmralı heyeti, son olarak Erbil'de IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü. IKBY Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, DEM Partisi İmralı heyetini kabul eden Başbakan Mesrur Barzani, IKBY'nin PKK ile Türkiye makamları arasındaki barış sürecini desteklediği ifade edildi. Bölgedeki tüm fırsatların barış, istikrar ve halklar arasındaki kardeşlik için değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Barzani, IKBY'nin savaş ve şiddet sarmalının sona erdirilmesi için her türlü iş birliği ve desteğe hazır olduğunu bir kez daha teyit etti.

IKBY'yi ziyaret etmekten duydukları memnuniyeti dile getiren DEM Parti heyeti, IKBY'de gerçekleştirdikleri görüşmeleri değerlendirdi. Türkiye'de yeni bir sürecin başladığını, Kürt meselesinin çözümü ve barış sürecinin ilerletilmesinin artık önemli ve kaçınılmaz bir ihtiyaç haline geldiğini ifade heyet, Barzani'nin barış sürecine yönelik destekleyici rolünü takdirle karşıladıklarını belirtti. - ERBİL