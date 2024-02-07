Başak Demirtaş adaylıktan neden çekildi? Kulislerde 2 yorum öne çıkıyor

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İBB başkan adaylığından çekildi. Şimdi kulislerde Demirtaş'ın neden geri adım attığı konuşuluyor.
Başak Demirtaş, İBB adaylık başvurusu süreciyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada "Gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız" ifadelerine yer verdi. DEM Parti'den yapılan açıklamada ise "Tüm seçenekleri masaya yatırarak gelişmeleri değerlendirmiş ve Başak Hanım'la bir araya gelerek tam bir uyum ve koordinasyon halinde ortaklaşarak aday olmaması görüşüne varılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday isimlerimiz ise önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.
Peki Başak Demirtaş adaylıktan mı çekildi, yoksa DEM Parti'den onay mı çıkmadı? Eski HDP Milletvekili Altan Tan, Demirtaş'ın aday gösterilme durumu ve bunun DEM Parti içerisindeki etkisi üzerine Haberler.com'a değerlendirmelerde bulunmuş, parti içerisinde 10 yıldır süren tartışmaların olduğunu belirterek "Başak Demirtaş'ın İstanbul adayı olma durumuna ilişkin CHP ile olan ittifakı önüne koyan çevreler bu durumdan rahatsız oldu. Ciddi bir kesim tekrar İmamoğlu'nun desteklenmesini istiyor" demişti.
Demirtaş'ın adaylık başvurusu sürecinde CHP Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan oy böleceği ve bu nedenle "AK Parti ile DEM Parti anlaştı" iddialarının ortaya atılmasına da neden olmuştu. Demirtaş'ın bugün aday olmayacağını resmen duyurması sonrası ise bir kesim, "Zaten aday olmayacaktı, CHP'ye gözdağı verildi" yorumunda bulundu.
Öte yandan; geçtiğimiz gün katıldığı programda konuyla ilgili görüşünü bildiren AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun, "Başak Demirtaş çıkarsa İmamoğlu meselesi kapanır" yorumu çok konuşulmuştu. Ensarioğlu, açıklaması sırasında DEM Parti ile CHP arasında 3 İstanbul ilçesi gerilimi yaşandığı ve bu nedenle Demirtaş'ın adaylığının öne sürüldüğü tespitinde de bulunmuştu.
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Son Dakika › Politika › Başak Demirtaş adaylıktan neden çekildi? Kulislerde 2 yorum öne çıkıyor - Son Dakika
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