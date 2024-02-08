Başak Demirtaş'lı İstanbul anketinde çarpıcı sonuç! İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark 1 puanın altında - Son Dakika
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Politika

Başak Demirtaş'lı İstanbul anketinde çarpıcı sonuç! İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark 1 puanın altında

31 Mart yerel seçimleri öncesi İstanbul'daki yarış iyice kızıştı. 14 ve 28 Mayıs seçim sonuçlarını en doğru tahmin eden şirketlerden SONAR Araştırma'nın, Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesi öncesinde yaptığı son ankette Ekrem İmamoğlu yüzde 41,1, Murat Kurum ise yüzde 40,6 oy aldı. Ankette sonuçların başa baş çıktığı görülürken, Demirtaş'ın çekilmesi İstanbul'da kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak.

08.02.2024 09:01  Güncelleme: 09:05
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum arasındaki yarış son günlerde iyice kızıştı.

SON İSTANBUL ANKETİNDE ÇARPICI SONUÇLAR

14 ve 28 Mayıs seçim sonuçlarını en doğru tahmin eden şirketlerden Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu SONAR Araştırma, Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığından çekilmesi öncesinde yaptığı son ankette dikkat çeken sonuçlar elde etti.

İMAMOĞLU İLE KURUM ARASINDAKİ FARK 1 PUANIN ALTINDA

Seçim anketindeki kararsızlar (yüzde 12.2) dağıtıldıktan sonraki oluşan durum şu şekilde; CHP adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 41.1, Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum yüzde 40.6, DEM Parti adayı Başak Demirtaş yüzde 6.5, İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu yüzde 4.3, Yeniden Refah Partisi adayı 2.1, Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu yüzde 1.3, Memleket Partisi adayı Mehmet Sevigen yüzde 0.6, Saadet Partisi adayı Birol Aydın yüzde 0.5.

Başak Demirtaş'lı İstanbul anketinde çarpıcı sonuç! İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark 1 puanın altında

İSTANBUL'DA KARTLAR YENİDEN DAĞITILACAK

Son İstanbul anketinde sonuçların başa baş çıktığı görülürken, Başak Demirtaş'ın çekilmesi İstanbul'da kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak.

Başak Demirtaş\'lı İstanbul anketinde çarpıcı sonuç! İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark 1 puanın altında

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • bülent C.: anketi bakırköy , kadıköy , şişli , beşiktaş , ataşehir , beylikdüzü ve esenyurt ta yaptılarsa eko önde olur. bu seçimde murat kurum gelecektir. daha önce eko ya oy verenlerin bir kısmı oy vermeyecek. memnun değiller. 121 136 Yanıtla
  • XYZ: Muh hah hah hic gulecegim yoktu... secim sonrasinda Kurum' un surat ifadesini dort gozle bekliyorum 106 99 Yanıtla
  • mavi ay: yanına bir 0 koymayı unutmuş anketçi :))) fark en az 10 puan... 107 91 Yanıtla
  • Serkan Basar: çalmayan milletin parasını yandaşlara dağıtmayan hortumlamayan yandaş mütahitleri kalkındırmayan başkanla yola devam 100 89 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Ak Parti ne yazık ki bu seçimi rahat alacak. Yeniden refah partisinin de oyunun bu kadar düşük olduğunu düşünmüyorum ayrıca. 71 104 Yanıtla
  • Harun Gür: Fark 1 e düştü değil Murat Kurum açık ara önde yazın. 59 76 Yanıtla
  • Serkan Basar: kurumun gerçek oyu dir millet yemiyor pompalanan yalanları 66 9 Yanıtla
  • cemal aslan: Açık ara olur, bütün anketler çöp olur. Bu enkazın artık kalkması gerek. 54 9 Yanıtla
  • Fırat Duran: Paraları saçın zaten, bol bol kuruluşlara verin anket yapıp dursunlar. Sonra da para yok deyin. 52 1 Yanıtla
  • Yusuf Gümüşsoy: Bu seçimin belirleyicisi Yeniden Refah Partisidir.Geçen seçimde olduğu gibi. 5 0 Yanıtla
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Son Dakika Politika Başak Demirtaş'lı İstanbul anketinde çarpıcı sonuç! İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark 1 puanın altında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başak Demirtaş'lı İstanbul anketinde çarpıcı sonuç! İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark 1 puanın altında - Son Dakika
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