Süleyman Soylu: Köpeklerin uyutulmasına gönlüm razı değil - Son Dakika
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Politika

Süleyman Soylu: Köpeklerin uyutulmasına gönlüm razı değil

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Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sokaklardaki başıboş köpeklerin uyutulmasına karşı çıktı. Soylu açıklamasında "Avrupa'nın yapmış olduğu uyguladığı kötü örnekler bizim merhametli Türk halkının örf ve adetlerine uygun değildir. Köpeklerin uyutulması, yok edilmesi böyle pervasızca kabul edilmesine gönlüm razım değildir" dedi.

26.05.2024 10:57  Güncelleme: 11:10
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AK Parti'nin sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi hazırlıklarında sona gelindi. Teklife göre, sokak hayvanları için İngiltere modeline benzer bir yöntem uygulanacak. Sokak köpekleri önce sahiplendirilmeye çalışılacak. Bunun için 30 gün beklenecek. Bu süre zarfında sahiplenilmeyen köpekler uyutulacak.

"GÖNLÜM RAZI DEĞİLDİR"

Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken dikkat çeken bir değerlendirme de eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Uyutulma seçeneğinden yana olmadığını belirten Bakan Soylu, "Köpeklerin uyutulması ülke toplumunda büyük yaralar ve geri dönüşü olmayan travma yaratır. Avrupa'nın yapmış olduğu uyguladığı kötü örnekler bizim merhametli Türk halkının örf ve adetlerine uygun değildir. Köpeklerin uyutulması, yok edilmesi böyle pervasızca kabul edilmesine gönlüm razım değildir" ifadelerine yer verdi.

Başıboş köpeklerin uyutulması fikrine Soylu da karşı çıktı: Gönlüm razı değil

TOPU BELEDİYELERE ATTI

Açıklamasının devamında topu belediyelere atan Soylu, "Yapılacak olan belediyelerin sistemli bir biçimde bu sorunu çözmesidir. Canların hayatı polemik yapılacak konu değildir. Onlar Allah'ın bize emanet ettiği sessiz kullarıdır. Yaratılanı severiz yaratandan ötürü" şeklinde konuştu.

4 BAKANLIK ÜZERİNDE ÇALIŞTI

Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre-Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı taslak çalışmayı AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'na teslim etti. Çalışma, Yenişehirlioğlu koordinesinde Meclis'te tamamlanacak. 4 bakanlık da neden böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu hazırladığı raporla ortaya koydu.

RAPOR ERDOĞAN'A SUNULDU

Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili etki analiz raporunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, raporda sorun güvenlik, sağlık ve ekonomik yönleri ortaya konuldu. Saldırgan hayvanların, toplum güvenliğini tehlikeye attığı belirtildi. Bu hafta içinde Meclis'e gelmesi beklenen sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifinde, çözüm olarak köpeklerin uyutulmasının önerildiği iddia edildi.

Süleyman Soylu: Köpeklerin uyutulmasına gönlüm razı değil

Süleyman Soylu, Çevre, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Süleyman Soylu: Köpeklerin uyutulmasına gönlüm razı değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Muhammet said Erol: Adamsın adam bir soylu bütün soysuzlara yeter.. 20 59 Yanıtla
  • Zuzu Cimşit: Bak sen hele hele şimdide hayvan sever olmuş :)) 52 14 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed: Bunu kim dikkate alıyor ki bir de fikir beyan etmiş 41 19 Yanıtla
  • Furkan Zeren: köpekte candır neticede ama insan canından önemli değildir 39 11 Yanıtla
  • Furkan Zeren: illa uyutulacak diye bişey yok, kısırlaştırma da etkili olur 23 10 Yanıtla
  • Ahmet burak: niyr uyumak istemiyor ki 4 6 Yanıtla
  • Oooo: Ekonomiyi unutturmak için iktidarın bulduğu gündeme düştüğü duruma bak! Kaç ay oldu çıkaracaksan çıkar ne çıkarıyorsan 6 4 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin: kendisini de uyuturlar diye korkuyor 3 5 Yanıtla
  • Paul Walker: tamam kardeşim 6 1 Yanıtla
  • ali haydar postacı: tabi ki hayvanların unutulmasın istemez 2 2 Yanıtla
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