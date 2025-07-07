Basın-Emniyet İş Birliği Artıyor

Muhabirler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, basın mensuplarının çalışma şartları, sahada karşılaşılan zorluklar ve güvenlik güçleri ile medya arasındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik konular ele alındı. Dernek Başkanı Berrin Yücesan, haber takibinde görev yapan muhabirlerin güvenliğinin öncelikli meselelerden biri olduğunu vurgulayarak, sahada görev yapan gazetecilere yönelik destek ve iş birliği için Emniyet teşkilatına teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Emniyet Müdürü Engin Dinç ise, gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirme görevini saygıyla karşıladıklarını belirterek, emniyet teşkilatı olarak her zaman basın mensuplarının yanında olduklarını ifade etti.

Görüşmede, Muhabirler Derneği Başkanvekili Demet Keser Soyuçok, Muhabirler Derneği Başkan Yardımcıları Beyazit Cebeci ve Hülya Keklik ile Muhabirler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İlknur Atalay Özdemir de yer aldı. - ANKARA