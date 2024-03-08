Başkan Adayı Tosun şimdiden kolları sıvadı, Yalıkavak yol çalışması başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Başkan Adayı Tosun şimdiden kolları sıvadı, Yalıkavak yol çalışması başladı

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'un girişimleri sonucunda Ortakent-Yalıkavak yolunda çalışmalar yeniden başladı. Yolun üç kilometrelik bölümü bu yaz hizmete girecek.

08.03.2024 19:04  Güncelleme: 19:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Adayı Tosun şimdiden kolları sıvadı, Yalıkavak yol çalışması başladı

MUĞLA - 2015 yılında Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan ancak kamulaştırma davaları nedeniyle bir yıl sonra durdurulan Ortakent-Yalıkavak yolunda çalışmalar, Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'un Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bakanlık düzeyinde yaptığı görüşmeler neticesinde yeniden başladı.

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ve Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Toplam 8.5 kilometrelik yolun üç kilometrelik bölümünün bu yaz hizmete gireceği bildirildi. 31 Mart mahalli idareler seçimlerine Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı olarak hazırlanan Mehmet Tosun, yarım kalan Ortakent-Yalıkavak güzergahı için geçtiğimiz hafta Karayolları Genel Müdürlüğü ile irtibata geçmişti. Tosun, konuyu aynı hafta Marmaris'te bir araya geldiği AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'a da iletti. Bütün bu görüşmeler neticesinde, Ortakent-Yalıkavak Değirmenlere kadar olan bölgedeki bölünmüş yol çalışması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatıyla yeniden başlatıldı.

Daha seçilmeden Bodrum'a hizmet getirmeye başlayan Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, "Karayolları, yolun Değirmenlere kadar olan kısmını sezona kadar tamamlayacak. Yalıkavak'a kadar olan kısım da kışın yapılacak. Çalışma tamamlandığında o lokasyonun trafiğinde gözle görülür bir rahatlama olacak. Bu vesileyle, halkımızın taleplerine duyarsız kalmayan ve derhal harekete geçilmesini sağlayan Çiğdem Karaaslan'a ve Bakanımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete de "Önümüzdeki sezona inşallah Mehmet Tosun başkanlığında tüm sorunlara el atacağız ve Bodrum'da beş yıl içerisinde ne su, ne trafik, ne de altyapı sorunu kalacak" diye konuştu.

"Trafik benim işim"

Bodrum'un bir diğer sorununun da Torba'dan Turgutreis'e uzanan ve ilçenin tüm trafik sirkülasyonunu yüklenen D-330 Karayolu olduğunu hatırlatan Mehmet Tosun, bununla ilgili olarak da Karayolları tarafından hazırlanan tünel geçişli Çevre Yolu projesini 2024 yatırım programına aldırdıklarını müjdeledi.

Harita Mühendisi ve Trafik Planlama Uzmanı olan Mehmet Tosun, Bodrum'un ana ulaşım güzergahı olan D-330 Karayolu ve kaza noktaları üzerine yüksek lisans tezi hazırladığını belirterek "Trafik benim işim, mesleğim ve uzmanlık alanım. Ben bu bilgimi, birikimimi memleketim için kullanmak zorundayım. Nitekim, son bir hafta içinde Büyükşehir Adayımız Prof. Dr. Aydın Ayaydın ile birlikte Bakanlık ve kurumlar düzeyinde çok yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirdik ve yarım kalan Yalıkavak yolu için devreye girdik. Bizim, 5 yıl içinde başta su ve trafik olmak üzere sorunlarının büyük bir bölümünü çözmüş, mutlu insanların yaşadığı, turizmcilerin, esnafın keyifle ve huzurla para kazandığı, doğasıyla, insanıyla, tarihi ve kültürel dokusuyla, geçmişi ve geleceğiyle barışık bir Bodrum hayalimiz var"dedi.

Tosun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu bir yerel seçim. Bodrum'da sorunlar var ve bunlarla yüzleşmemiz gerekiyor. İttifakımızı genişlettik, Bodrum ittifakına dönüştürdük. Hangi dünya görüşünden, hangi siyasi partiden olursanız olun, bu kez bizi sandıkta seçenek olarak değerlendirin. Beğenmezseniz, beş yıl sonra bizi de gönderin. Hemşehrilerimizden önyargısız ve cesur bir destek istiyoruz.

Kaynak: İHA

Mehmet Tosun, Bodrum, Ulaşım, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Adayı Tosun şimdiden kolları sıvadı, Yalıkavak yol çalışması başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına utanılacak bir ayıptır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına utanılacak bir ayıptır
18:11 Mardin’de Adliye Önünde Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2’si Ağır 10 Yaralı Mardin'de Adliye Önünde Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2'si Ağır 10 Yaralı
17:08 Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz?
17:05 Duruşmaya damga vuran diyalog Seçil Erzan’dan yengesine: Doğruyu söyle Duruşmaya damga vuran diyalog! Seçil Erzan'dan yengesine: Doğruyu söyle
16:00 ABD’nin Gazze’ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: 5 kişi yaşamını yitirdi ABD'nin Gazze'ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: 5 kişi yaşamını yitirdi
18:52 Canlı anlatım Mücadelede ilk gol geldi Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
18:30 Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı
16:03 Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar
15:18 Hindistan’da sınavda kopya skandalı Hindistan'da sınavda kopya skandalı
15:16 Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira
15:13 Arda Turan’ın kardeşi tanık olarak ifade verdi: Seçil’e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum Arda Turan'ın kardeşi tanık olarak ifade verdi: Seçil'e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum
15:03 TEM’de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı TEM'de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
15:02 Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 20:14:27. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Adayı Tosun şimdiden kolları sıvadı, Yalıkavak yol çalışması başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement