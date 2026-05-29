Başkan Akdeniz\'den şehit ailelerine bayram ziyareti

Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçede yaşayan şehit aileleri ve gazi yakınlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirten Başkan Akdeniz, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği özel günler olduğunu ifade etti.

Kurban Bayramı kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde Başkan Akdeniz, Şehit Haşim Dirik'in annesi Huma Dirik'i, Emcelli Mahallesi'nde Şehit Esin Akay'ın babası Mustafa Akay ile annesi Hediye Akay'ı, Ahmetağa Mahallesi'nde Şehit Fevzi Tekeş'in annesi Rukiye Tekeş'i ve Bereketli Mahallesi'nde gazi eşi Hatice Gürbüzer'i ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Tahsin Akdeniz, "Kurban Bayramı vesilesiyle aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerini ve gazilerimizin yakınlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladık. Duaları, samimiyetleri ve güzel sohbetleriyle bizleri ağırlayan kıymetli büyüklerimize gönülden teşekkür ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum. Tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, huzur ve bereket dolu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum." dedi. - MANİSA