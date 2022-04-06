Başkan Akın ve muhtardan eleştirilere cevap - Son Dakika

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Selvilitepe Mahalle Muhtarı Sait Kaya Selvilitepe Mahallesinde geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Belediye Hizmet Noktası projesini hedef alan haberlere sosyal medyada yayınlanan video ile yanıt verdi.

Turgutlu Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde Selvilitepe Mahallesinde halkın hizmetine sunulan ve bazı basın yayın organlarında eleştirilen Belediye Hizmet Noktası projesi hakkında Selvilitepe Mahalle Muhtarı Sait Kaya, düşüncelerini, memnuniyetini yayınladığı video ile kamuoyuna duyurdu. Söz konusu videoda Selvilitepe Mahalle Muhtarı Sait Kaya, "Belediye Hizmet Noktasını yıllarca istedim. Çetin Bey, ben 'alo' dediğimde benim hizmetimi yapıyor" şeklinde konuştu.

Söz konusu haberle ile ilgili açıklama yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi provokasyonu devreye koyarsa koysunlar biz kendi işimize bakacağız. Eleştirilere en güzel cevabı Selvilitepe Mahalle Muhtarımız Sait Kaya verdi" dedi. - MANİSA