Başkan Akkaya asker eğlencesine katıldı - Son Dakika

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, askere gidecek gençler için düzenlenen eğlenceye katıldı.

İlçeye bağlı Doğrugöz Mahallesinde askere gidecek gençler için düzenlenen asker eğlence gecesine katılan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, kutsal göreve giden gençlere sağlıkla gidip gelme temennisinde bulunarak, "Bu yiğitlerimizi sağlıcakla vatani görevlerini yapmak üzere askere uğurluyoruz. Askerlerimizin görevlerini en iyi şekilde tamamlayıp, ayaklarına taş değmeden inşallah memleketlerine dönmelerini temenni ediyor, görevlerinde başarı ve kolaylıklar diliyorum. Onlar bizim gururumuz, onurumuz her şeyimizdir. Allah'a emanet olun" diye konuştu.

Başkan Akkaya ve beraberindekiler askere gidecek gençleri tebrik ederek içlerinde Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim bulunan birer çanta hediye ederken gece çalınan müzikler eşlindeki oyun havaları ve kına yakma töreni ile devam etti. Bir düğün salonunda düzenlenen eğlenceye, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'nın yanı sıra Akşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Özlem Hekim ve Selim Aldemir, AK Parti Akşehir İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Şahin ile asker aileleri katıldı. - KONYA