Başkan Akman 'Danışma Kurulu' toplantısına katıldı - Son Dakika
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Başkan Akman 'Danışma Kurulu' toplantısına katıldı

02.03.2022 18:52
Başkan Akman 'Danışma Kurulu' toplantısına katıldı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Adalet ve Kalkınma Parti (AK Parti) Tuşba İlçe Başkanlığı Danışma Kurulu Toplantısına katılarak, 3 yıllık görevi süresince hayata geçirdiği projeleri anlattı.

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Adalet ve Kalkınma Parti (AK Parti) Tuşba İlçe Başkanlığı Danışma Kurulu Toplantısına katılarak, 3 yıllık görevi süresince hayata geçirdiği projeleri anlattı.

15 Temmuz Şehitler Parkı'nda bulunan düğün salonunda düzenlenen 'Danışma Kurulu Toplantısı'na Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın yanı sıra AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Van İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Nuri Başdinç, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed Çağan, Tuşba Belediyesinin AK Parti'li meclis üyeleri, Tuşba İlçe Başkanlığı kadın ve gençlik kolları başkanları ile partinin ana kademe yönetim kurulu üyeleri ile mahalle başkanları katıldı.

"Gönül belediyeciliği yapacağımıza dair sözümüz var"

Danışma Kurulu'nda bir konuşma yapan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, göreve geldiklerinde gönül belediyeciliği yapacaklarına dair halka söz verdiklerini dile getirerek, "Biz her Tuşbalı kardeşimizin gönlüne girmek zorundayız. Bunu da ancak gönül belediyeciliği ile sağlayabiliriz. Çünkü bizim Cumhurbaşkanımıza ve Partimizin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Gönül Belediyeciliği' yapacağımıza dair sözümüz var" dedi.

Başkan Akman, yaptığı kısa selamlama konuşmanın ardında slayt eşliğinde katılımcılara görevde bulunduğu 3 yıllık süre zarfında belediye olarak hayata geçirdikleri projeleri anlattı.

"Halk AK Parti'nin yaptığı güzel hizmetlerin bilincindedir"

Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Nuri Başdinç ise çok önemli bir davanın neferleri olduklarını söyledi. Davalarının öneminin bilincinde olduklarını vurgulayan Başdinç, "Kıymetli dava arkadaşlarım, dünyada olup bitenleri bilmek, ülkemizde nelerin yaşandığını iyi okumamız gerekir. Her dava arkadaşının başı dik alnı açık bir şekilde vatandaşın kapısına gönül rahatlığı ile gitmesi gerekir. Çünkü AK Parti iktidarlarının 20 yıllık sürede yaptığı hizmetleri anlatmakla bitiremeyiz" ifadelerini kullandı.

Kadın Kolları Başkanı Havva Duran ise ülkeyi 20 yıldır AK Parti hükümetlerinin yönettiğini ve hiçbir zaman vizyonundan ve misyonundan ödün vermediğini söyledi. Teşkilat olarak halka hizmetkar olmaya geldiklerini de kaydeden Duran, "Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar büyük teşkilat ve örgütlenmiş bir parti yoktur. Bizler çok şanslıyız, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin dava arkadaşlarıyız. Allah onlardan razı olsun" şeklinde konuştu. - VAN

Başkan Akman 'Danışma Kurulu' toplantısına katıldı
Başkan Akman 'Danışma Kurulu' toplantısına katıldı

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AK Parti, Hisarcık, Tuşba, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Akman 'Danışma Kurulu' toplantısına katıldı - Son Dakika


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