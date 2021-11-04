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Başkan Aktaş, Nilüferli muhtarları dinledi - Son Dakika

Başkan Aktaş, Nilüferli muhtarları dinledi

04.11.2021 09:58
Başkan Aktaş, Nilüferli muhtarları dinledi

Bursa'da demokrasinin uç beyleri olan muhtarlarla zaman zaman buluşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer ilçesindeki 64 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek fikir ve görüşlerini dinledi.

Bursa'da demokrasinin uç beyleri olan muhtarlarla zaman zaman buluşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer ilçesindeki 64 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek fikir ve görüşlerini dinledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallelerin ihtiyaç ve sıkıntılarını birinci ağızdan dinlemek ve hızlı çözüm üretmek amacıyla düzenlenen 'Muhtarlar Buluşması' programları, Osmangazi ve Yıldırım'ın ardından Nilüfer ilçesiyle devam etti. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ufuk Ay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, AK Parti il ve ilçe yöneticileri ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı. Pandemi dolayısıyla zor bir süreçten geçildiğini ve bu dönemde muhtarların fedakarca çalıştıklarını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, aşı olmanın en etkili mücadele yöntemi olduğunu belirterek, herkesi aşı olmaya davet etti. Daha fazla çalışma ve dayanışma içerisinde olmaları gereken bir dönemde olduklarını ifade eden Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak zor sürecin atlatılması için pratik çözümler ürettiklerini dile getirdi. Ramazan Sosyal Destek Çeki, Kart16, kırtasiye çekleri, kira ötelemesi veya indirimi gibi uygulamaları hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Aktaş, "Suyla alakalı BUSKİ Genel Müdürümüzle bir kez daha görüştüm. İnsanların hayatlarını kolaylaştırmak adına yeni adımlarımız olabilir. Ulaşım konusunda ısrarla zam yapmıyoruz. Bir taraftan da 1058 mahallede yatırımlarımız sürüyor. 2022 BUSKİ yatırım programında ciddi şekilde yatırımlarımızı arttırdık. 2021'in ikinci yarısından itibaren 2022 ve 2023 tam bir ihale ve yapım yılı olacak. Bütçe görüşmeleri başladığında bunları net bir şekilde göreceksiniz. Yapıcı tavırda olduğumuz sürece mahallelerin bundan olumlu etkileneceğine inanıyorum. Önemli olan ilçe ve mahallelerin sıkıntılarını bertaraf etmektir. El birliğiyle konuşulan tüm konuları halledeceğiz" dedi.

Bursa'daki muhtarlara ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik Yassıada ziyaret programları düzenlediklerini hatırlatan Başkan Aktaş, şimdi de 100'er kişilik gruplar halinde muhtarlar için kaplıca programı düzenlemeye başladıklarını anlattı. Nilüfer Muhtarları Dernekleri'nin Başkanları olan Hasanağa Mahalle Muhtarı Halil Turan ve Beşevler Mahalle Muhtarı Erol Yılmazer ise, toplantının düzenlenmesinden ötürü teşekkür ederek muhtarların ve mahallelerinde yaşanan sıkıntıları dile getirdi. Konuşmaların ardından Başkan Aktaş, muhtarların sorun ve taleplerini tek tek dinleyerek not aldı. Toplantıda, ağırlıklı olarak ulaşım, altyapı, mezarlık bakımı, mahalle konağı ihtiyacı, doğalgaz, kamulaştırma, yol ve kavşak düzenlemesi, parkların bakımı, piknik alanı, otobüs hatları, asfaltlama, sinekle mücadele, yürüyüş yolları gibi talepler dile getirildi. - BURSA

Başkan Aktaş, Nilüferli muhtarları dinledi
Başkan Aktaş, Nilüferli muhtarları dinledi
Başkan Aktaş, Nilüferli muhtarları dinledi
Başkan Aktaş, Nilüferli muhtarları dinledi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Aktaş, Nilüferli muhtarları dinledi - Son Dakika


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