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Başkan Alacık'tan NGC'ye hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Başkan Alacık'tan NGC'ye hayırlı olsun ziyareti

20.01.2022 09:38
Başkan Alacık'tan NGC'ye hayırlı olsun ziyareti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 1993 yılında kurulan ve 29. yılında hizmet binasına kavuşan Nazilli Gazeteciler Cemiyeti'ne 'hayırlı olsun' ziyaretleri sürüyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 1993 yılında kurulan ve 29. yılında hizmet binasına kavuşan Nazilli Gazeteciler Cemiyeti'ne 'hayırlı olsun' ziyaretleri sürüyor. NGC'ye son ziyaret Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ile Nazilli İlçe Başkanı Hasan Eren tarafından gerçekleştirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli İlçe Başkanı Hasan Eren, İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Kirişoğlu ve yönetim kurulu üyeleri NGC'yi ziyaret etti. NGC Başkanı Ümit Özmen ve yönetim kurulu üyeleri tarafından sıcak ve samimi bir ortamda karşılanan MHP'li heyet, Başkan Özmen tarafından hizmet binası tanıtıldı. Daha sonra Mehmet Panayırcı Toplantı Salonu'nda gazetecilerle bir araya gelen Başkan Alıcık, gündemi değerlendirdi.

Toplantıda soruları cevaplayan başkan Alıcık, ilk olarak Nazilli'nin il olması konusunda Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli'nin sözlerini hatırlatarak, "Nazilli'nin il olması gerektiği her zaman söylenmiştir. Belki dünden çok daha bugün daha yakın. Nazilli bunu hak ediyor. Geç bile kalındı" dedi. Başkan Alıcık, "Genel başkanımızın kongrede söylediği bir şey var. 'Türkiye 2023'te bölgesinde süper güç, dünyada itibarı olan devletlerden bir tanesi. Bin tane ilçe, 120 tane il olarak' dedi. Biz Nazilli sevdalısı olan insanlarız. Nazilli için her türlü fedakarlığı yaparız. Bugüne kadar Milliyetçi Hareket Partisi olarak ne söylediysek yaptık" dedi.

"Siyasette, dilinizden çıkanı bileceksiniz"

İki dönem 10 yıl süren belediye başkanlığı döneminde Nazilli için ne yaptığını herkesin bildiğini ifade eden Başkan Alıcık, "2 dönem 10 yıllık dönemde Nazilli'ye ne yaptığım bellidir. Arkadaşlara tavsiyem şudur, bayrağı daha iyi yerlere taşıyabiliyorlarsa taşısınlar. Zamanında belediyenin borcunu ön tarafa astılar. Belki içinizden çoğu arkadaşınız gülmüştür, kızmıştır. Ama o borçlara iyi bakmak lazım. Bunun yanında Haluk Alıcık İnci Yaşam'dan kaç para miras bıraktı. Nazilli'ye onu da söyleselerdi keşke. Allah ömür verirse göreceğiz. 3 yıl bitti 4'inci yıla giriyoruz. Bu 1,5 yılın sonunda seçim olduğunda görürüz. Birileri de astığında kim kime takozu nereye konduğu, nerede, neyin, nasıl durduğunu göreceğiz. Siyasette şunu yapacaksınız bence, dilinizden çıkana dikkat edeceksiniz. Söz ağızdan çıkıncaya kadar sizi bağlıyor, çıktıktan sonra da toplumu bağlıyor. Yerel siyasette muhataplar ilçe başkanlarıdır. Belediye meclis toplantılarında meclis üyeleri zaten sormaları gerekeni kendilerine soruyor. Vatandaşımız karneyi tutuyor. Kendimi övmek için söylemiyorum. Çok milletvekili var belediye başkanı var siyasette kaybettiği zaman sokağa çıkamıyor. Ben seçimi kaybettiğim günün ertesi sabahı sokaktaydım ve hala sokaktayım. Kimseye veremeyeceğiz bir hesap da yok. Allah'a çok şükür bu memleketin bir lirasını heba etmedik. Yemedik, içmedik, hırsızlık yapmadık. Giderken bu memlekete miras bıraktık. İnci Yaşam'ın sahiplerini hepiniz tanıyorsunuz. Bugün sorabilirsiniz Halk Bankası'nın bilir kişi raporunda var. Belediye Başkanı olduğunuzda rozetinizi çıkaracaksınız, saygı duymasını bileceksiniz. Nazilli çok şey kaybetti. Bunlardan bir tanesi Sümer Üniversitesi. Bugün yurtlar bomboş" dedi.

"2023 seçimleri Türk Milleti için çok önemli"

2023 yılının Türkiye için çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Alıcık: "Seçimler 2023'ün Haziran ayında olacak. Türkiye büyüyor o yüzden 2023 bizim için çok önemli. Türk milleti için çok önemli. Biz teşkilatlar olarak, Türk vatandaşı evlatları olarak, kanımızın son damlasına kadar insanlarımıza bunu anlatacağız. Geçen Cumhurbaşkanımız Aydın'a geldiğinde gördünüz. O miting Cumhur İttifakı'nın güzel bir göstergesidir. Vatandaşımız da bunu görüyor" dedi. - AYDIN

Başkan Alacık'tan NGC'ye hayırlı olsun ziyareti
Başkan Alacık'tan NGC'ye hayırlı olsun ziyareti

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Milliyetçi Hareket Partisi, Hisarcık, Nazilli, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Alacık'tan NGC'ye hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Alacık'tan NGC'ye hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
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