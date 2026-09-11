Başkan Alemdar, Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin detaylarını açıkladı - Son Dakika
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Başkan Alemdar, Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin detaylarını açıkladı

Başkan Alemdar, Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin detaylarını açıkladı
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi ve Rize’deki buluşmanın detaylarını paylaştı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi ve Rize'deki buluşmanın detaylarını paylaştı.

Uluslararası Peyzaj ve Süs Bitkileri Fuarı'nın açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ardından Rize'deki programa katılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmede Ferizli ve Kaynarca ilçelerindeki endüstri bölgesi süreci ele alındı.

"İlgili Bakanlara talimat verildi"

Görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Alemdar, Ferizli ve Kaynarca ilçelerindeki geniş bir alanın endüstri bölgesi ilan edilmesi durumunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardığını belirterek, "Bugün Rize'de, Ferizli ve Kaynarca ilçelerimizde geniş bir alanın endüstri bölgesi ilan edilmesi durumu ile ilgili Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir bilgilendirmede bulunduk. Cumhurbaşkanımız da ilgili Bakanlara bizzat bu konunun çözüme kavuşturulması için talimatlarını verdi. İlçelerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımızın her zaman ifade ettiği gibi, milletimizin sesine asla kayıtsız kalamayız. Şehrimizi ilgilendiren bu önemli konuyu yakından takip ediyoruz, takip etmeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Alemdar, Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin detaylarını açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Alemdar, Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin detaylarını açıkladı - Son Dakika
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