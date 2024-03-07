Başkan Ali Atlı, Kadınlar Günü\'nü kutladı

Babadağ Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ali Atlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Babadağ Belediye Başkanı ve İYİ Parti Başkan Adayı Ali Atlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Atlı, "Kadınlar Günü, sadece bir güne sığmayacak kadar büyük bir anlam taşıyor. Bu özel günde, kadınların gücünü, sevgisini ve özverisini kutluyoruz. Hayatın her alanında varlığınızla aydınlık bir iz bırakıyorsunuz. Sizler, güçlü ruhunuzla engelleri aşan, sevgi dolu yüreklerinizle dünyaya anlam katan kadınlarsınız. Sizler olmadan bu dünya eksik kalırdı. Emeğiniz, mücadeleniz ve sevginiz için teşekkür ederiz. Unutmayın ki, sizler her gün değerlisiniz ve her zaman hak ettiğiniz sevgi ve saygıyı almalısınız. Tüm bu duygu ve düşüncelerle Kadınlar gününüzü kutluyorum." dedi. - DENİZLİ
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, ocak ve şubat aylarında gerçekleştirilen güvenlik çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Vali Aksoy, emniyet ve jandarma teşkilatlarının yürüttüğü çalışmaları paylaşarak, terör olayları, göçmen kaçakçılığı, asayiş, siber suçlar ve trafik gibi konularda yapılan işlemleri açıkladı. Ayrıca, uyuşturucu ticareti, kadına yönelik şiddet, siber suçlar ve trafik kazaları gibi konularda da bilgi verildi. Vali Aksoy, ayrıca yerel seçimler öncesinde güvenlik birimlerinin seçimlerin huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
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Yeşilyurt ilçesine bağlı Suluköy mahallesi sakinleriyle bir araya gelen AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, halkın makamı olacaklarını söyledi.
AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Taşkın, deprem sonrası yaraları sarmak ve yeni çarşı çalışmalarını hızlandırmak için çaba gösterdiklerini belirtti.
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Cumhur İttifakı AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum'da yaşanan taşkınlar ve altyapı sorunları hakkında değerlendirmede bulundu. Tosun, Bodrum'un altyapı ve üstyapı noktasında 20 yıl geriden gittiğini belirterek, bu sorunlara bir dur demenin zamanının geldiğini söyledi. Ayrıca, projeleri hakkında bilgi veren Tosun, Bodrum'un daha yaşanabilir bir yer haline gelmesi için çalışacaklarını ifade etti.
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