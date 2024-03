Başkan Ali Atlı, Kadınlar Günü\'nü kutladı

Politika

Babadağ Belediye Başkanı ve İYİ Parti Başkan Adayı Ali Atlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Atlı, "Kadınlar Günü, sadece bir güne sığmayacak kadar büyük bir anlam taşıyor. Bu özel günde, kadınların gücünü, sevgisini ve özverisini kutluyoruz. Hayatın her alanında varlığınızla aydınlık bir iz bırakıyorsunuz. Sizler, güçlü ruhunuzla engelleri aşan, sevgi dolu yüreklerinizle dünyaya anlam katan kadınlarsınız. Sizler olmadan bu dünya eksik kalırdı. Emeğiniz, mücadeleniz ve sevginiz için teşekkür ederiz. Unutmayın ki, sizler her gün değerlisiniz ve her zaman hak ettiğiniz sevgi ve saygıyı almalısınız. Tüm bu duygu ve düşüncelerle Kadınlar gününüzü kutluyorum." dedi. - DENİZLİ