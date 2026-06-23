KONYARAY Banliyö Hattı'nda çevreye duyarlı inşaat - Son Dakika
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KONYARAY Banliyö Hattı'nda çevreye duyarlı inşaat

KONYARAY Banliyö Hattı\'nda çevreye duyarlı inşaat
23.06.2026 13:40  Güncelleme: 13:42
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak KONYARAY Banliyö Hattı Projesi çevre hassasiyetiyle inşa ediliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak KONYARAY Banliyö Hattı Projesi çevre hassasiyetiyle inşa ediliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya toplu ulaşım tarihinin en önemli yatırımlarından birisi olacak, Meram Gar'dan başlayıp Lojistik Merkezi'ne ve oradan Pınarbaşı'na kadar gidecek 23 kilometrelik KONYARAY Banliyö Hattı ilk etabında çalışmaları Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) kesintisiz bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti. İmalat çalışmaları yüzde 80 seviyesini aşan projenin aynı zamanda çevreye duyarlı bir şekilde inşa edildiğini de kaydeden Başkan Altay, "Motorlu ve elektrikli trenlerle ilgili temel gürültü bileşenleri; motor gürültüsü, aerodinamik gürültü, ray ve teker sürtünmesinden kaynaklanan gürültülerdir. Bu kapsamda banliyö hattımızda devam eden çalışmalar kapsamında tren kaynaklı gürültüleri önlemek amacı ile hattın kenarlarını geri dönüşüm alüminyum malzemeden üretilen akrilik ses bariyerleri ile kapatıyoruz. Bu sayede demiryolundan oluşan gürültünün dışarı yayılmasını engelleyerek ses yalıtımı sağlamayı hedefliyoruz. 4 kilometre uzunluğunda yapılacak ses bariyerlerinin şu an için 3 kilometrelik bölümünü tamamladık ve montaj işlemlerine devam ediyoruz. Amacımız toplu ulaşımda şehrimizi en iyi noktaya getirirken bir taraftan da vatandaşlarımızı en az rahatsız etmek" dedi.

KONYARAY Banliyö Hattı'nı 2027 yılında işletmeye açmayı planladıklarını vurgulayan Başkan Altay, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na ve TCDD Genel Müdürümüz Veysi Kurt beye desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Devlet Demiryolları, Türkiye Cumhuriyeti, Yerel Yönetim, Politika, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika KONYARAY Banliyö Hattı'nda çevreye duyarlı inşaat - Son Dakika

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