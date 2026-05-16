Başkan Altay Kulu\'da İtfaiye Merkezi Temeli Attı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cihanbeyli ve Kulu ilçelerini ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilecek Kulu İtfaiye Merkezi'nin temelini attı.

İlk olarak Cihanbeyli'yi ziyaret eden Başkan Altay, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Münir Günay, İsmail Çetin ile birlikte göreve yeni seçilen AK Parti Cihanbeyli İlçe Başkanı Ferhat Çivi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Altay daha sonra Cihanbeyli Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Fırat Kızılkaya'yla bir araya geldi. Cihanbeyli'de yarım kalan ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan masrafları ödenerek inşası üstlenilen Murat Kurum Öğretmenevi'nde de incelemelerde bulunan Başkan Altay, daha sonra ilçe esnafını ziyaret ederek, hayırlı işler diledi.

Başkan Altay Kulu'da öğrencilerle buluştu, itfaiye merkezinin temelini attı

Cihanbeyli'den sonra Kulu'ya geçen Başlan Altay, burada da ilk olarak Kulu Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Konya'nın faaliyetlerine katılan öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Altay daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak yeni itfaiye merkezinin temel atma programına katıldı.

Programda konuşan Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, böyle önemli bir hizmeti kendilerine sunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canbolat da verdikleri destekten ötürü Başkan Altay'a teşekkür etti.

"İtfaiye teşkilatının önemini hem her yangında hem de Hatay depreminde bir kez daha gördük"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya gibi büyük bir coğrafyada itfaiye teşkilatını koordine etmenin ve binalarını yenilemenin zor ve meşakkatli bir iş olduğunu vurgulayarak, "İtfaiye teşkilatının önemini hem her yangında hem de Hatay depreminde bir kez daha gördük. Teşkilatımızın diri olması, çalışanlarımızın motive olması, eğitilmiş olması, araç, ekipman ve bina yönünden nitelikli olmaları konusunda Konya'nın tamamında yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda da Kulu'muza yakışır bir itfaiye merkezinin bugün temelini atmış olacağız. Dört araçlık bir itfaiye merkezi olacak. Genç bir ekibimiz var burada. Konya İtfaiyesi çok önemli çalışmalar yürütüyor. Hatay'da arkadaşlarımızın hepsi adeta birer kahraman gibi çalışarak 168 vatandaşımızı enkazdan sağ çıkarmayı başardı. Ayrıca TİKA ile birlikte yurt dışında eğitimler gerçekleştiriyoruz. Bu da çok önemli. Konya'nın adının dünyanın her bölgesinde yaşatılması için arkadaşlarımız neredeyse her ay bir ülkeden itfaiyeci arkadaşlarımızı Konya'da misafir ediyor. Her ay bir ülkede de eğitimler veriyor. Bunun da çok önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

"Bu bina tamamlandığında itfaiyecilerimiz için önemli bir merkez olacak"

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin AFAD'dan Türkiye'de ağır, orta ve hafif kademede arama-kurtarma sertifikası alan ilk belediye olduğunu hatırlatan Başkan Altay, "Bu konuda da eğitimlerimize kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah bu bina da tamamlandığında itfaiyecilerimiz için önemli bir merkez olacak. Bu vesileyle Kulu Belediye Başkanımıza ben de teşekkür ediyorum. Bütün ilçelerimizde koordineli çalışıyoruz ama Kulu'da koordinasyonumuz çok yüksek. Birlikte şehirle ilgili konuları istişare ediyor, sahada gayret gösteriyoruz. Biz Kulu'yu, Kululuları ve başkanımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayız" ifadelerini kullandı.

"Kululular, İsveç'te bayrağımızı dalgalandırmak için yoğun bir gayret içerisinde"

Geçtiğimiz Ramazan ayında Kuluların yoğunlukta olduğu İsveç'e yaptığı ziyaretten de bahseden Başkan Altay şöyle devam etti: "Gördüklerimizi anlatmamız çok zor. Belki sizler hepiniz biliyorsunuz ama hakikaten çok örgütlü bir yapı. Arkadaşlarımız cansiparane bayrağımızı dalgalandırmak, şehrimizi temsil etmek için yoğun bir gayret içerisindeler. Bize de çok güzel bir ev sahipliği yaptılar. Kendilerine, tüm Kulululara tekrar teşekkür ediyorum. İsveç'te gördüklerimiz, yaşadıklarımız Konya'ya örnek oldu. Allah onlardan razı olsun. Biz de bu vesileyle gurbette yaşayan gönlü Kulu, Konya sevgisiyle dolan tüm kardeşlerimize buradan bu temel atma töreninden sevgilerimizi, saygılarımızı, muhabbetlerimizi gönderiyoruz."

"Konya'da arıtılmadan hiçbir metreküp suyu Tuz Gölü'ne deşarj etmiyoruz"

Yeni Büyükşehir Yasasıyla birlikte ilçelerde önemli değişimler olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Tabii öncelikle altyapı çalışmalarını bir tamamlamamız gerekiyordu. Bizim Kulu, Cihanbeyli bölgesinde en önemli kültürel ve tabiat varlığımız Tuz Gölü. Tuz Gölü'nün korunmasıyla ilgili arıtma tesislerimizi elhamdülillah tamamlandık. Böylece Konya kısmından arıtılmadan hiçbir metreküp suyu Tuz Gölü'ne deşarj etmiyoruz. Bu sene elhamdülillah rahmet bol. Çiftçimizin yüzü gülüyor. Çiftçilerimize de bol ve bereketli bir yıl olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Başkan Altay, bundan sonra da aynı kararlılık ve azim içerisinde hizmet edeceklerini, belirterek Kululara teşekkür etti. Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilecek Kulu İtfaiye Merkezi'nin temeli dualarla atıldı.

Programa; AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Münir Günay ve İsmail Çetin, AK Parti Kulu İlçe Başkanı Adil Görgülü, MHP Kulu İlçe Başkanı Abdurrahman Çağlayan, Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, Gençlik Spor İlçe Müdürü Barış Serhat Tütüncü ve Kulu İlçe Müftüsü Muhsin Yıldız da katıldı.

Kulu'da son olarak Kulu Belediyesi'ni de ziyaret eden Başkan Altay, Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir'le istişarelerde bulundu. - KONYA