Başkan Altay, COP31\'de dijital dönüşümün sürdürülebilir olması gerektiğini söyledi

Dünya Belediyeler Birliği (UCLG), Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve COP31 Yerel ve Bölgesel Yönetimler Özel Elçisi Uğur İbrahim Altay, "Çevreyi korumak için kullandığımız teknoloji, çevreye yeni yükler getirmemeli. Dijital dönüşümün kendisi de sürdürülebilir olmak zorundadır" dedi.

Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında, "Dirençli Şehirleri Yeniden Düşünmek: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Yapay Zeka, Dijital İkizler ve Nesnelerin İnterneti" başlıklı üst düzey toplantı gerçekleştirildi. COP31 Başkanlığı ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından, BM-Habitat ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) iş birliğiyle düzenlenen toplantıda; yapay zeka, dijital ikizler ve nesnelerin interneti teknolojilerinin iklim değişikliğiyle mücadeleye, kaynak verimliliğine ve şehirlerin dirençliliğine katkıları ele alındı. Dünya Belediyeler Birliği (UCLG), Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve COP31 Yerel ve Bölgesel Yönetimler Özel Elçisi Uğur İbrahim Altay, uluslararası kuruluşların temsilcileri, yerel yöneticiler, akademisyenler ve teknoloji alanındaki uzmanların katıldığı toplantıda konuştu. Başkan Altay, yaptığı konuşmada şehirlerin iklim değişikliğinden en fazla etkilenen yerler olduğunu belirterek çözümün de şehirlerden başlaması gerektiğini ifade etti.

"Akıllı şehircilik çalışmalarını insan odaklı ve sürdürülebilir şehir anlayışıyla yürütülüyor"

Konya'nın Türkiye Akıllı Şehir Endeksi'nde altı yıl üst üste birinci olduğunu hatırlatan Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak akıllı şehircilik çalışmalarını insan odaklı ve sürdürülebilir şehir anlayışıyla yürüttüklerini belirtti. Başkan Altay, akıllı şehircilikte gerçek başarının, kullanılan teknolojinin büyüklüğüyle değil; insana, çevreye ve şehir hayatına sağladığı somut faydayla ölçülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Teknoloji bizim için bir amaç değil; daha yaşanabilir, daha dirençli ve daha sürdürülebilir şehirler inşa etmenin aracıdır" dedi.

Dijital teknolojilerin sunduğu fırsatları değerlendirirken sorumlulukların da göz ardı edilemeyeceğini vurgulayan Başkan Altay şöyle devam etti: "Yapay zeka sistemleri, veri merkezleri ve dijital altyapılar önemli miktarda enerji ve su tüketiyor. Bu teknolojilerin kullandığı doğal kaynakları ve oluşturduğu karbon ayak izini de hesaba katmak zorundayız. Çevreyi korumak için kullandığımız teknoloji, çevreye yeni yükler getirmemeli. Dijital dönüşümün kendisi de sürdürülebilir olmak zorundadır. Aynı şekilde siber güvenlik, kişisel verilerin korunması, mahremiyet ve temel insan hak ve özgürlükleri de dijital dönüşümün vazgeçilmez ilkeleri olmalıdır."

"Teknolojinin insanlığa hizmet etmesini istiyorsak, öncelikle onun insanlığa karşı kullanılmasının önüne geçmeliyiz"

Başkan Altay, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanı olarak özellikle altını çizmek istediği bir başka hususa dikkati çekerek, "Teknolojinin geleceği, bütün insanlığın ortak meselesidir. Dünyanın farklı coğrafyalarındaki şehirlerimiz benzer sorunlarla mücadele ediyor. Ancak teknolojiye, altyapıya ve finansal kaynaklara erişim konusunda şehirlerimiz arasında ciddi eşitsizlikler bulunuyor. Yapay zeka ve ileri dijital teknolojilerin sağladığı imkanlar, yalnızca ekonomik ve teknolojik gücü elinde bulunduran ülkelerin ve toplumların ayrıcalığına dönüşmemelidir. Daha da önemlisi, teknolojik üstünlük başka ülkeleri, şehirleri ve toplumları kendisine bağımlı kılan bir güç ve tahakküm aracına dönüşmemelidir. Dijital dönüşüm, dünyadaki mevcut eşitsizlikleri derinleştiren yeni bir ayrışmanın sebebi olmamalıdır. Bugün Gazze'de, kadınların ve çocukların dahi hedef alındığı katliamların yaşandığı ve dünyanın önemli bir bölümünün bu zulüm karşısında sessiz kaldığı bir dönemdeyiz. Teknolojinin insanlığa hizmet etmesini istiyorsak, öncelikle onun insanlığa karşı kullanılmasının önüne geçmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Çözümümüz de sınırları aşan bir dayanışma olmalıdır"

Şehirler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması, ortak standartların geliştirilmesi ve teknolojik iş birliklerini güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Altay, "Bu toplantı kapsamında ele alınacak Akıllı, Dirençli ve Sürdürülebilir Şehirler Küresel Eylem Çağrısı'nı da bu bakımdan son derece değerli buluyorum. Bu çağrının yalnızca ortak hedeflerimizi ortaya koyan bir metin olarak kalmamasını temenni ediyorum. Attığımız adımların sonuçlarını ölçmeli ve başarılı uygulamaları yaygınlaştırmalıyız. Bu dönüşümden bütün şehirlerin faydalanmasını sağlamalıyız. Çünkü iklim değişikliği sınır tanımıyor. Çözümümüz de sınırları aşan bir dayanışma olmalıdır. Gelin, teknolojinin gücünü kaynaklarımızı daha verimli kullanmak, toplumlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve iklim değişikliğine karşı daha dirençli şehirler inşa etmek için kullanalım. Toplantımızın düzenlenmesinde emeği geçen başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olmak üzere, Uluslararası Telekomünikasyon Birliğine ve katkı sağlayan bütün kuruluşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplantıda ayrıca farklı ülkelerden yerel yöneticiler, uluslararası kuruluş temsilcileri ve uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen oturumlarda küresel iklim taahhütlerinin yerel uygulamalara dönüştürülmesi, sürdürülebilir şehircilik ve dijital teknolojilerin iklim eylemine katkıları değerlendirildi.