Altay: Cumhurbaşkanımızın izinde yola çıktık

Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Dünya Belediyeler Birliği seçim sürecini değerlendirerek, "Cumhurbaşkanımızın izinde ülkemizi temsil etmek için bir yola çıktık" dedi.

Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen programda Konya'da görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya gelen Başkan Altay, ilk olarak Dünya Belediyeler Birliği'ndeki seçim sürecini ve bu süreçte hangi konular üzerinde çalışmalar yaptığını anlattı. Başkan Altay, Dünya Belediyeler Birliği Teşkilatı'nın 140 ülkeden 240 binden fazla belediyenin üye olduğu dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı olduğunu hatırlattı. Fas'ta yapılan UCLG Dünya Konseyi Toplantısı'nda diğer aday Meksiko City'e karşı çıkan sonucun 143'e 86 gibi büyük bir fark olduğunu kaydeden Başkan Altay, seçim sonucu olarak 3 yıllık dönemde Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'nın kendisine tevdi edildiğini söyledi.

"Cumhurbaşkanımızın izinde biz de ülkemizi temsil etmek için bir yola çıktık"

Bu konuda desteğini hiç esirgemeyen, dün kabine toplantısı sonrasında ve Fas'ta telefonla tebriklerini ileten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Başkan Altay, "Dünya Beşten Büyüktür' ve 'Daha Adil Bir Dünya' sloganıyla uluslararası arenada ülkemizi temsil eden ve bize yeni ufuklar açan Cumhurbaşkanımızın izinde ülkemizi temsil etmek için bir yola çıktık. Süreç boyunca desteğini esirgemeyen Dışişleri Bakanımıza ve bakanlık mensuplarımıza, büyükelçilerimize, misyon şeflerimize özellikle teşekkür ediyorum. Yerel Yönetimler Başkanlığımıza, AK Parti teşkilatlarımıza, milletvekillerimize, çalışma arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bundan sonra şehrimiz Konya, önemli bir temsil görevine sahip oldu" ifadelerini kullandı.

"Bu önemli görevde şehrimizi ve ülkemizi temsil etmenin büyük bir mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz"

Başkan Altay, Birleşmiş Milletler nezdinde dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı ve muhatabı kabul edilen UCLG'nin yerel yönetimlerin sesinin gür çıkması amacıyla kurulmuş bir teşkilat olduğunu aktararak, "Özellikle sürdürülebilir kalkınma amaçlarına belediyelerin ulaşılması konusunda ciddi çalışmalar yürütüyorlar. Biz de Konya'da yaptığımız faaliyetlerin bir neticesi olarak bu önemli görevde öncelikle şehrimizi, ülkemizi temsil etmenin büyük bir mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Tebriklerini ileten herkese ben teşekkür ediyorum" dedi.

"Konyalıların duası ve desteği çok önemli"

Bu yolculuğa çıkarken Konyalıların duası ve desteğinin çok kıymetli ve önemli olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Konya'da yaptığımız işlerde ortaya çıkan sonuç bu tür uluslararası görevlere aday olmak, oralarda şehrimizi temsil etmek adına bizlere önemli bir imkan oluşturdu. İnşallah bundan sonra da edindiğimiz tecrübeyi şehrimizde yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmak, Konya'nın marka değerini yükseltmek için çaba sarf edeceğiz" açıklamasını yaptı.

"Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyaların sesi olmaya gayret edeceğiz"

Özellikle bu dönemde Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyaların sesi olmaya da gayret edeceklerinin altını çizen Başkan Altay, "Bu onuru hep birlikte yaşayacağız ve taşıyacağız. Bu aynı zamanda büyük bir sorumluluk. Şehrimize daha fazla insan gelecek. Şehrimizin ismi daha fazla duyulacak. Onun için bu sorumluluğu ve süreci birlikte yönetmek çok önemli ve kıymetli. Konya'daki her vatandaşımız bize destek olmalı, bu konuda dualarını beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Konya bu onuru inşallah 3 yıl boyunca taşıyacak. Ben tekrar şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah büyük bir başarıyla bu işin de üstesinden geleceğimize inanıyorum. Destek ve duada bulunan herkese teşekkür ediyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Başkan Altay, Konya gündemine ve yatırımlara dair değerlendirmelerde de bulundu - KONYA